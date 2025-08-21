靈活應對股債趨勢 跨國平衡基金叫好叫座

跨國平衡及組合平衡型基金近一季靈活應對股債趨勢，帶動規模、績效同步開紅盤。展望後市，投信法人認為，全球股市走出關稅衝擊回歸正軌，預期AI驅動企業獲利成長、美國聯準會(Fed)有望降息，使股市延續多頭，債市亦因降息利多而有配置價值，後市建議可採全球布局搭配股債彈性配置，掌握多元投資機會。

受惠近一季行情走多，根據投信投顧公會最新統計至2025年7月底止，境內跨國平衡型基金整體規模已連續兩個月回升，跨國投資組合平衡型基金規模也收復4月「川普加徵關稅缺口」，重返新台幣1,500億元大關。

進一步統計，近一季規模增逾2億元的跨國平衡及組合平衡型基金共有8檔，其中瀚亞多重收益優化組合、復華全球平衡基金增加逾10億元，分居類型冠亞軍；復華中國新經濟平衡、元大全球優質龍頭平衡在近一季績效達兩位數推升下，規模增長表現亦相對突出。

全球股市本周因短線漲多、AI泡沫化言論出籠，加上觀望Fed主席鮑爾傑克森動全球央行年會的發表言論而出現震盪，不過，根據外電報導，高盛發表報告指出，著眼Fed 9月降息，避險資金近期陸續拋售防禦性股票，趕在降息前大舉買進美股。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，預估2026年企業獲利仍有一成以上的成長率，為支持股市多頭的主要力量，由於美國是全球股市領頭羊、科技新趨勢的主要發源地，仍是掌握全球股市投資機會要角，債市則看好具降息題材國家，同時因應行情高檔可能的震盪，將彈性調整持股水位，搭配固定收益部位，以網羅多元投資機會並控制下檔風險。