大型科技基金 逢回布局

台股自4月初低以來大漲超過四成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，據統計，不僅大型科技股展現穩定優勢，相關基金表現同樣亮眼，近三個月來已有多檔台股基金績效突破40%，凸顯資金偏好集中於具成長性與抗風險能力的標的，可趁回檔時逢低布局。

台股昨（20）日受美股拉回影響，加上近日有漲勢過熱跡象，使得台股大幅下跌超過700點，跌幅2.99%，月線失守。不過，保德信指出，根據統計，4月台股低檔以來，大型股指數強彈44.57%，優於中型股指數的39.15%，更勝過小型股指數的28.32%，顯見這波台股多頭主要由科技大型股領軍驅動，也反映出大型股在不確定環境中更能發揮穩定優勢，進而吸引資金買盤。

保德信市值動能50 ETF （009803）經理人張芷菱表示，指數拉回時反而給予投資人進場布局時機，其中大型股因具有財務體質較佳、議價能力較強等優勢，相較中小型股更受到市場資金青睞，進而帶動表現空間，若遇回檔宜分批布局。另外，本周市場聚焦全球央行年會、FOMC會議紀要等，由於牽動市場資金動向，需待相關因素更加明朗，預期短線指數將維持高檔震盪走勢。

據CMoney統計至19日，觀察全數209檔台股基金中，近三個月績效超越40%以上包括：合庫台灣高科技、合庫台灣、富邦新台商、國泰大中華、野村鴻運、野村台灣運籌、富邦日盛、台新中國通、聯邦精選科技、台新主流、街口中小型、街口台灣、野村成長、兆豐豐台灣等14檔基金。

台股基本面上，聯邦投信產品協理何彥樟分析，主計總處將2025年GDP成長率上修至4.45%，主要受惠於AI伺服器與晶片出口暢旺。但2026年展望轉趨保守，近日在美國政府入股台積電等消息紛擾下，加上美國可能課徵20%對等關稅，川普明示半導體晶片面臨200至300%關稅。