快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

台股基金商品強勢 績效靚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

今年來台股上漲6.2%，主動操作的台股共同基金績效表現更是突出，平均繳出14.7%的表現。根據Lipper統計至8月18日，前四強繳出超過三成的優異表現，分別為富邦新台商32.7%、合庫台灣31.1%、富邦日盛30.3%、合庫台灣高科技30.06%，富邦投信以及合庫投信各兩檔。

根據最新月報資料，四檔績優基金的前十大持股都可見到台積電（2330）、智邦、金像電、台光電、奇鋐等熱門指標股，而台達電、貿聯-KY也獲得三檔績優基金的青睞，這些強勢股也推升基金績效走揚。

其中，合庫台灣及合庫高科技基金投資組合持有以AI零組件供應鏈個股為主軸，且多是選擇各個領域的龍頭公司為主，受惠於這波AI相關個股表現強勢，績效表現亮眼。

台股基金今年來績效第五至第十強依序為：凱基台灣精五門、第一金電子、柏瑞巨人、統一經建、凱基開創、野村台灣運籌基金，今年來表現落在22.6%至24.8%之間。

合庫台灣基金經理人顧克勤表示，近期從國內外企業公布財報透露的訊息來看，產業前景僅AI的展望最佳，尤其最近美國大型CSP業者資本支出維持雙位數成長，甚至有公司表示將再繼續增加AI的資本支出，大型CSP業者多預期資本支出持續成長的趨勢可以再持續2-3年，AI成為科技業的獲利引擎。

相關公司在AI領域的巨額投資正逐步轉化為實質性的營收和獲利推動公司的成長，讓市場對未來的成長充滿信心，為美股注入強勁的動能，也連帶推升台股AI供應鏈走強，在美國大型CSP業者宣示持續加碼AI基礎建設投資後，市場預期將持續推升台灣AI供應鏈未來的業績成長。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，時序進入下半年，市場將更積極尋找下半年至明年成長的關鍵企業，使能見度佳的AI供應鏈成為投資資金集中的焦點，對台股仍為審慎樂觀，建議逢指數修正之際，可透過台股基金把握進場布局機會。

延伸閱讀

台股重挫728點 金管會穩信心：擔保維持率181%

台股今日跌幅居亞股之冠 證期局四大信心喊話

台股拉回免驚！歷史經驗：大型股強勢勝出 低檔來強彈逾44%

台積電挫低50元 拉低台股嚇趴728點跌破2萬4千點

相關新聞

海外債券基金 成避風港

隨著聯準會9月降息預期升溫，投資人積極鎖定當前相對較高的殖利率，債券市場再度成為資金青睞的焦點。根據基金觀測站統計，7月...

景順：股市仍具上漲動能

經濟數據顯示美國經濟正逐步放緩，但未陷入衰退，全球許多企業在目前貿易環境下仍蓬勃發展，相互矛盾的經濟數據可能使投資人進退...

AI撐場 美股不看淡

美股財報佳，人工智慧（AI）主題持續看多。不過，法人指出，市場不確定風險仍高，投資人在布局時，仍宜靈活多元，除了以AI為...

台股基金商品強勢 績效靚

今年來台股上漲6.2%，主動操作的台股共同基金績效表現更是突出，平均繳出14.7%的表現。根據Lipper統計至8月18...

跨國平衡型基金 叫好叫座

跨國平衡及組合平衡型基金近一季靈活應對股債趨勢，帶動規模、績效同步開紅盤。法人展望後市，全球股市走出關稅衝擊回歸正軌，預...

大型科技基金 逢回布局

台股自4月初低以來大漲超過四成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，據統計，不僅大型科技股展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。