台股基金商品強勢 績效靚

今年來台股上漲6.2%，主動操作的台股共同基金績效表現更是突出，平均繳出14.7%的表現。根據Lipper統計至8月18日，前四強繳出超過三成的優異表現，分別為富邦新台商32.7%、合庫台灣31.1%、富邦日盛30.3%、合庫台灣高科技30.06%，富邦投信以及合庫投信各兩檔。

根據最新月報資料，四檔績優基金的前十大持股都可見到台積電（2330）、智邦、金像電、台光電、奇鋐等熱門指標股，而台達電、貿聯-KY也獲得三檔績優基金的青睞，這些強勢股也推升基金績效走揚。

其中，合庫台灣及合庫高科技基金投資組合持有以AI零組件供應鏈個股為主軸，且多是選擇各個領域的龍頭公司為主，受惠於這波AI相關個股表現強勢，績效表現亮眼。

台股基金今年來績效第五至第十強依序為：凱基台灣精五門、第一金電子、柏瑞巨人、統一經建、凱基開創、野村台灣運籌基金，今年來表現落在22.6%至24.8%之間。

合庫台灣基金經理人顧克勤表示，近期從國內外企業公布財報透露的訊息來看，產業前景僅AI的展望最佳，尤其最近美國大型CSP業者資本支出維持雙位數成長，甚至有公司表示將再繼續增加AI的資本支出，大型CSP業者多預期資本支出持續成長的趨勢可以再持續2-3年，AI成為科技業的獲利引擎。

相關公司在AI領域的巨額投資正逐步轉化為實質性的營收和獲利推動公司的成長，讓市場對未來的成長充滿信心，為美股注入強勁的動能，也連帶推升台股AI供應鏈走強，在美國大型CSP業者宣示持續加碼AI基礎建設投資後，市場預期將持續推升台灣AI供應鏈未來的業績成長。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾表示，時序進入下半年，市場將更積極尋找下半年至明年成長的關鍵企業，使能見度佳的AI供應鏈成為投資資金集中的焦點，對台股仍為審慎樂觀，建議逢指數修正之際，可透過台股基金把握進場布局機會。