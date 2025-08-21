海外債券基金 成避風港

隨著聯準會9月降息預期升溫，投資人積極鎖定當前相對較高的殖利率，債券市場再度成為資金青睞的焦點。根據基金觀測站統計，7月境外基金整體淨流入金額達新台幣221.6億元，在台規模攀升至4.3兆元，月增3.2%、年增2.7%。

觀察基金類型流向，固定收益基金表現最為亮眼，單月淨流入達305.7億元，在台規模達1.79兆元；平衡型（混合型）基金亦吸引141億元資金流入，規模達1.12兆元。相較之下，股票型基金則持續面臨資金撤出壓力，單月淨流出達267.1億元，顯示市場資金明顯轉向避險資產。

美國經濟數據表現分歧，根據芝加哥交易所FedWatch工具統計，市場預估聯準會至2025年底有望降息至少2碼，9月再次啟動降息的機率更高達八成以上。專家指出，一旦聯準會重啟降息循環，將有利於債市表現，近期市場資金也積極布局高殖利率債券，以爭取資本利得機會。

投資專家表示，儘管聯準會可能再次降息，但幅度有限，整體利率與債息仍維持高檔，短期內不利長期債券價格上漲。建議投資人採取「槓鈴式配置」策略，結合中短期投等債與非投等債，兼顧穩健與成長，並透過分批投入方式降低進場時機風險，穩定累積部位。

瀚亞投信指出，就殖利率而言，投資等級債目前處於歷史區間中相對高的投資價值水位。從利差角度來看，美國投資等級債雖略低於歐洲同類債券，但仍高於其他信用資產，具備相對投資吸引力。換言之，以歷史區間比較，美國投資等級債是目前信用債中最具價值的投資選擇。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，貿易戰緩解、降息預期升溫以及財報表現良好，景氣衰退疑慮減緩，市場追逐風險資產，信用利差已反轉緊縮，收益率仍具吸引力，建議可配置部分相對具穩定息收的信用債，並且留意在風險資產中的債券配置原則上，建議以殖利率表現為參考值，但須同時衡量其潛在收益與風險。