快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

AI撐場 美股不看淡

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI趨勢難擋，相關領域仍為股市焦點。（路透）
AI趨勢難擋，相關領域仍為股市焦點。（路透）

美股財報佳，人工智慧（AI）主題持續看多。不過，法人指出，市場不確定風險仍高，投資人在布局時，仍宜靈活多元，除了以AI為主的美股之外，也可注意歐股、日股及新興市場的投資機會。

美股財報季近尾聲，國泰投顧指出，美股財報聚焦兩大重點。首先，大型科技公司維持強勁資本支出，且多數公司表示將持續增加AI相關投資，顯示AI領域仍為股市焦點。其次，美元走弱有利於美國企業，資訊科技股受惠最大。

國泰投顧表示，美國AI應用者的獲利成長幅度最大，自2023年12月至2025年3月，美國AI應用者的獲利成長幅度已逾100%，預計到2026年底前將累積成長逾200%，明顯高於其他地區的AI應用者及AI推動者。

國泰投顧指出，年初以來美元指數已下跌9.8%，主要是因為川普政策的不確定性動搖美元地位，加上部分投資人轉向非美資產。不過，美元走弱有利美國產品出口。美銀估計，在各產業中，資訊科技類股受惠最大，預計營收將因此提高1.2個百分點，其次是原物料股的0.8個百分點、通信服務股的0.7個百分點。

摩根投信分析，美國經濟依然強勁，但貿易不確定性高，今年下半年經濟成長可能趨緩。投資人可能面臨通貨膨脹復甦、市場情緒過度樂觀、勞動力市場疲弱及信貸條件趨緊等風險。

在投資策略方面，摩根選擇性加碼美國科技和通信服務類股股票，因為預期科技將加速應用，可望繼續推升科技與通信服務類股的獲利成長。摩根還看好歐股獲利成長預估更為合理。因此，即使歐股估值高於年初，但整體而言，歐股仍有上行機會。摩根也看好日本、香港和新興股相對低估值機會。基於美元走勢偏弱、新興市場央行具寬鬆貨幣空間，且全球資金流入空間大，摩根將新興股上調為加碼。

延伸閱讀

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

餐費漲不停+飲食習慣改變 近五成美國外食族選擇兒童餐

微星機器人可望獲利！輝達AI桌上型超級電腦將出貨 推升業績看俏

相關新聞

海外債券基金 成避風港

隨著聯準會9月降息預期升溫，投資人積極鎖定當前相對較高的殖利率，債券市場再度成為資金青睞的焦點。根據基金觀測站統計，7月...

景順：股市仍具上漲動能

經濟數據顯示美國經濟正逐步放緩，但未陷入衰退，全球許多企業在目前貿易環境下仍蓬勃發展，相互矛盾的經濟數據可能使投資人進退...

AI撐場 美股不看淡

美股財報佳，人工智慧（AI）主題持續看多。不過，法人指出，市場不確定風險仍高，投資人在布局時，仍宜靈活多元，除了以AI為...

台股基金商品強勢 績效靚

今年來台股上漲6.2%，主動操作的台股共同基金績效表現更是突出，平均繳出14.7%的表現。根據Lipper統計至8月18...

跨國平衡型基金 叫好叫座

跨國平衡及組合平衡型基金近一季靈活應對股債趨勢，帶動規模、績效同步開紅盤。法人展望後市，全球股市走出關稅衝擊回歸正軌，預...

大型科技基金 逢回布局

台股自4月初低以來大漲超過四成，若進一步分析大中小型股在同期間的表現，大型股明顯勝出。法人表示，據統計，不僅大型科技股展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。