AI撐場 美股不看淡

美股財報佳，人工智慧（AI）主題持續看多。不過，法人指出，市場不確定風險仍高，投資人在布局時，仍宜靈活多元，除了以AI為主的美股之外，也可注意歐股、日股及新興市場的投資機會。

美股財報季近尾聲，國泰投顧指出，美股財報聚焦兩大重點。首先，大型科技公司維持強勁資本支出，且多數公司表示將持續增加AI相關投資，顯示AI領域仍為股市焦點。其次，美元走弱有利於美國企業，資訊科技股受惠最大。

國泰投顧表示，美國AI應用者的獲利成長幅度最大，自2023年12月至2025年3月，美國AI應用者的獲利成長幅度已逾100%，預計到2026年底前將累積成長逾200%，明顯高於其他地區的AI應用者及AI推動者。

國泰投顧指出，年初以來美元指數已下跌9.8%，主要是因為川普政策的不確定性動搖美元地位，加上部分投資人轉向非美資產。不過，美元走弱有利美國產品出口。美銀估計，在各產業中，資訊科技類股受惠最大，預計營收將因此提高1.2個百分點，其次是原物料股的0.8個百分點、通信服務股的0.7個百分點。

摩根投信分析，美國經濟依然強勁，但貿易不確定性高，今年下半年經濟成長可能趨緩。投資人可能面臨通貨膨脹復甦、市場情緒過度樂觀、勞動力市場疲弱及信貸條件趨緊等風險。

在投資策略方面，摩根選擇性加碼美國科技和通信服務類股股票，因為預期科技將加速應用，可望繼續推升科技與通信服務類股的獲利成長。摩根還看好歐股獲利成長預估更為合理。因此，即使歐股估值高於年初，但整體而言，歐股仍有上行機會。摩根也看好日本、香港和新興股相對低估值機會。基於美元走勢偏弱、新興市場央行具寬鬆貨幣空間，且全球資金流入空間大，摩根將新興股上調為加碼。