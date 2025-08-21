快訊

景順：股市仍具上漲動能

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

經濟數據顯示美國經濟正逐步放緩，但未陷入衰退，全球許多企業在目前貿易環境下仍蓬勃發展，相互矛盾的經濟數據可能使投資人進退兩難。景順評估，長期通膨預期仍然穩定，全球經濟後市仍看好，股市上漲動能仍在。

8月初時，一度表現強勁的美國就業人數數據遭大幅下修，上周，美國消費者通膨符合預期，但僅在兩天後，生產者價格就比預期更熱，零售額數據也在上周五（15日）上修。景順全球市場策略師團隊指出，這些明顯的矛盾反映出，美國經濟正在重新定位，而調整的代價往往是經濟成長放緩和物價上漲。

整體來說，面對不斷變化的全球貿易環境，經濟和企業都表現出強大的韌性。全球企業整體表現出已做好充分準備以應對目前環境，這為2025年風險資產進一步走強創造條件。

