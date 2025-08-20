跨國股票型基金回神 美國及科技主題吸金

全球股市牛氣沖天，推升境內跨國投資股票型基金重返成長軌道，站穩新台幣5,000億元大關，其中美國及科技主題基金最為吸金，此外隨亞股市場創高，也帶動大中華、越南等基金近一季規模增長有亮眼表現。

境內跨國投資股票型基金規模先前受到貿易戰等利空衝擊，導致今年4、5月連續兩個月回跌，不過隨著不確定性消除，加以企業獲利持續成長，全球股市近一季重返多頭，甚至屢創新高，使跨國投資股票型基金自6月再度站回5,000億元大關，7月更上層樓，來到5,173.4億元，為今年2月以來新高。

受惠美股以及科技股強力強彈，進一步帶動復華華人世紀、復華全球物聯網科技、統一全球新科技、瀚亞美國高科技等基金近一季績效多有二至三成，並有逾十億元的規模增長。

而在越南以及大中華股市於近期持續翻揚帶動之下，中國信託越南機會、統一強漢等基金規模亦有明顯進帳。

根據8月美銀美林經理人最新調查所顯示，經理人樂觀情緒升至六個月以來新高。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，市場不確定性緩解、投資風險情緒改善，帶動資金持續回流股市，由於聯準會9月降息機率升溫，將有助全球股市震盪走強。

後市採全球分散配置策略，聚焦美、台、中、日等科技創新題材，搭配軍工航太、電力基建等趨勢產業布局。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，因企業財報相當強勁，支撐了科技類股的整體表現，基金持股水位仍採中性偏多操作，持續看好算力、高速傳輸受惠的半導體等AI基礎建設供應鏈，以及相關應用軟體表現機會。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，近期美股走勢可說是氣勢如虹，科技股第2季財報內容顯示出AI需求動能依舊相當強勁，再加上聯準會9月再度降息的可能性升高，市場情緒已明顯回暖。由於看好AI將逐步進入實際應用階段，基金在操作上已針對次族群結構進行適度調整，使配置更趨平衡，並持續看好AI加速器及其相關受惠供應鏈的投資機會。