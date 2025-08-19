大中華商品 績效紅不讓

關稅議題逐漸淡化，全球股市近來齊漲，國際資金也重返包括大陸等新興市場，帶動今年以來大中華相關基金績效表現。觀察近三個月及今年以來，復華華人世紀基金都以逾三成的績效居冠，績效前十的基金，今年以來的績效絕大多數都達到雙位數。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，隨關稅議題淡化，帶動資金重返全球股市，除了美股，包括台、日、大陸、韓等亞股市場在近期先後也創下波段新高，其中又以科技、重工、電力等題材最受資金青睞。預期隨關稅風險及市場波動下降，接下來美國聯準會有機會降息，有助股市延續多頭，其中與AI相關的成長題材，仍是後市股市產業布局亮點。

歷史紀錄顯示，過去30年，美元指數與MSCI新興市場指數間呈現負相關。加上FedWatch預測工具最新顯示，美國聯準會在9月利率決策會議重新啟動降息的機率高達九成以上，預料美元走弱趨勢可望進一步推動新興市場表現。從資金流向來看，自4月來外資買超新興市場股票約310億美元。據摩根士丹利發布最新《中國市場主動型多頭基金經理持倉情況》報告顯示，7 月流入大陸股票資金增至27億美元，市場資金動能逐步增溫，有望成為帶動股市走揚的主要推力之一。

匯豐投信表示，除了外資、降息兩大利多外，獲利改善將是新興市場股票未來走升的重要原因。目前市場預估新興市場2025與2026年的獲利成長為10%與15%，而大陸在2025、2026年獲利成長均可達9%，展現強勁的成長動能。