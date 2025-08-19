錢進美股基金賺AI財…七檔商品績效亮眼 逢低布局

美股在企業財報普遍優於預期、與降息預期升溫的帶動下持續走強，市場資金積極湧入科技與AI相關類股。不過，法人提醒，近期仍受到關稅與全球經濟不確定性的牽動，投資情緒持續波動，可利用短線震盪逢低布局。

根據統計至15日，近一個月美股基金表現佳，包括：富蘭克林高科技、柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值、貝萊德美國靈活股票、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技、安聯美國多元投資風格股票、駿利亨德森美國價值中小、安盛投資管理美國股票等基金，績效達6.5%以上。

富蘭克林證券投顧表示，在川普政府積極推動親商政策下，對於嗅覺敏銳的企業，特別是製造商或出口商而言將非常有利。

首先，《大而美法案》減稅項目有望在秋季開始發酵並支撐消費支出，第二，《大而美法案》的投資獎勵也會刺激企業加碼投資美國，搭配「放鬆監管」措施，將加速企業赴美投資的審核流程，讓企業能更快回收投資成本。

第三，川普政府陸續與多國談定貿易協議，其中包含美國商品出口至日本、韓國、歐洲、部分東南亞國家免關稅，這使美國企業具備獨特優勢，若再加上第四點的弱勢美元，將進一步提高美國商品出口競爭力。

展望後市，安聯投信表示，第3季市場主流仍是AI相關族群，ASIC及GPU族群都有基本面支撐，只要營收獲利動能未轉弱，仍將吸引資金目光，此外，也可留意下一季或明年有成長動能，如IP、ASIC族群短期逆風但明年營收動能佳。

聯邦投信補充，美國7月CPI年增率持平於2.7%，低於預期，通膨趨勢逐步緩和，但核心CPI仍具黏性。財政部長呼籲9月降息0.5%，推升市場降息預期，股市迅速出現「V型反彈」。

另外，投資人對經濟軟著陸信心提升，市場焦點轉向三大變數：就業市場是否持續降溫、能源價格走勢，以及租金與服務類價格是否在年底降溫，將左右通膨與股市後續表現。