短債產品 投資新寵兒

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

根據8月份美銀美林全球基金經理人調查報告，在最積極交易策略排行榜中，除了做多科技七巨頭、黃金、歐洲股市等已在榜上數月的項目之外，這次2年期美債也上榜，可見流動性佳、波動度低、又能提供收益的短天期債成為市場寵兒。

財富管理專家表示，短天期債因同時擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器，不僅外資看好，台灣投資者也已悄悄布局。

觀察投信發行的債券ETF規模，在今年來市場不確定性干擾頻傳下，包括國際經貿局勢丕變、聯準會降息時程舉棋不定等，短天期債ETF逆勢吸金，今年來規模增加220.2億元，即使在7月以來市場對於9月降息的預期升溫，長天期債ETF獲資金回補，短天期債ETF仍舊保持吸金態勢，可見適度配置短天期債可說是市場共識。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志表示，市場預估聯準會9月將降息，不過後續降息路徑仍是眾說紛紜，也更凸顯短天期債的投資價值，主因短天期債券同樣能提供收益來源，也因對利率波動的敏感度較低，有助平衡波動風險，相關債券ETF可多加運用。其中，將ESG納入選債邏輯的0-5年期短天期BBB投等債ETF，因結合ESG評分與BBB級信評二標準選取成分債，資產品質無虞。

跨國股票型基金回神 美國及科技主題吸金

全球股市牛氣沖天，推升境內跨國投資股票型基金重返成長軌道，站穩新台幣5,000億元大關，其中美國及科技主題基金最為吸金，...

投等債基金收益穩健 攻守兼備…資產配置首選

全球及美國投資等級債券基金近三個月績效表現亮眼，前十強均漲逾3%，法人指出，降息預期升溫下，資金積極湧入債市。其中，投資...

群益馬拉松 大而美

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）訴求長期理財，在這次新上架的TISA基金中，共有三檔基金的主級別成立時間約30年。其中，...

新興債四利多 資金回流

今年以來新興債受惠於高殖利率、基本面改善、美元走弱及全球降息預期等多重利多因素，表現更勝已開發國家債券，成為全球投資人關...

短債產品 投資新寵兒

根據8月份美銀美林全球基金經理人調查報告，在最積極交易策略排行榜中，除了做多科技七巨頭、黃金、歐洲股市等已在榜上數月的項...

錢進美股基金賺AI財…七檔商品績效亮眼 逢低布局

美股在企業財報普遍優於預期、與降息預期升溫的帶動下持續走強，市場資金積極湧入科技與AI相關類股。不過，法人提醒，近期仍受...

