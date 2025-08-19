短債產品 投資新寵兒

根據8月份美銀美林全球基金經理人調查報告，在最積極交易策略排行榜中，除了做多科技七巨頭、黃金、歐洲股市等已在榜上數月的項目之外，這次2年期美債也上榜，可見流動性佳、波動度低、又能提供收益的短天期債成為市場寵兒。

財富管理專家表示，短天期債因同時擁有收益力與防禦力兩大優勢，被視為抵禦市場震盪的利器，不僅外資看好，台灣投資者也已悄悄布局。

觀察投信發行的債券ETF規模，在今年來市場不確定性干擾頻傳下，包括國際經貿局勢丕變、聯準會降息時程舉棋不定等，短天期債ETF逆勢吸金，今年來規模增加220.2億元，即使在7月以來市場對於9月降息的預期升溫，長天期債ETF獲資金回補，短天期債ETF仍舊保持吸金態勢，可見適度配置短天期債可說是市場共識。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志表示，市場預估聯準會9月將降息，不過後續降息路徑仍是眾說紛紜，也更凸顯短天期債的投資價值，主因短天期債券同樣能提供收益來源，也因對利率波動的敏感度較低，有助平衡波動風險，相關債券ETF可多加運用。其中，將ESG納入選債邏輯的0-5年期短天期BBB投等債ETF，因結合ESG評分與BBB級信評二標準選取成分債，資產品質無虞。