新興債四利多 資金回流

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

今年以來新興債受惠於高殖利率、基本面改善、美元走弱及全球降息預期等多重利多因素，表現更勝已開發國家債券，成為全球投資人關注焦點，吸引龐大資金回流，其中，又以殖利率較高的邊境市場債及美元主權債領漲。

2025年截至8月15日的統計，邊境市場債指數上漲10.2%、美元主權債指數上漲8.5%，顯示在波動的環境中收益為王，而當地貨幣主權債指數則受惠美元貶值，上漲6.8%，美元企業債指數則僅上漲5.9%。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前新興美元主權債指數殖利率達7%以上，遠高於已開發國家債券，因此吸引了大量資金流入，加上多數新興國家財政狀況改善、地緣政治風險也逐漸緩解，俄烏戰爭有望結束，顯示整體新興國家主權債信用風險降低；而美元預期將持續走弱與全球進入降息周期，也將進一步支撐新興債券價格上漲。

瀚亞投信表示，許多新興市場的當地債券實質收益率仍維持在高檔，尤其是土耳其、南非、巴西與墨西哥等國，其通膨水準也低於整體新興市場與已開發市場的平均水平。

