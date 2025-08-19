快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

台南前議長郭信良、三地創辦人鍾嘉村疑涉光電弊案 今晨各以200萬交保

投等債基金收益穩健 攻守兼備…資產配置首選

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導F
全球及美國投資等級債券基金近三個月績效表現亮眼，前十強均漲逾3%，法人指出，降息預期升溫下，資金積極湧入債市。 路透
全球及美國投資等級債券基金近三個月績效表現亮眼，前十強均漲逾3%，法人指出，降息預期升溫下，資金積極湧入債市。 路透

全球及美國投資等級債券基金近三個月績效表現亮眼，前十強均漲逾3%，法人指出，降息預期升溫下，資金積極湧入債市。其中，投資級企業債表現亮眼，主要著眼於降息循環下納入投等債，將是收益與分散風險兼具的配置。

根據CMoney統計至15日，觀察367檔全球型及美國投資等級債券型基金近三個月以來前十強表現，其中包括：元大10年以上投資級企業債券、第一金美國100大企業債券、PGIM保德信美國投資級企業債券等，績效皆達3%以上，尤以投資級企業債表現亮眼。

值得注意的是，9月降息預期大幅升溫，風險債走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自本月7日至13日止近一周的固定收益資金流入，投資級企業債以淨流入105億美元居冠。聯邦投信行銷產品協理何彥樟分析，美國7月CPI年增率2.7%，低於預期，但核心CPI仍達3.1%，提升降息預期。

投資等級債券基金績效
投資等級債券基金績效

另外，PPI年增率升至3.3%，創三年新高，反映批發端價格壓力上行。市場原預期9月降息兩碼，但在數據影響下，轉向押注9、10月各降一碼。整體而言，市場對降息方向仍具共識，長短天期殖利率仍偏震盪下行，但須持續關注勞動力與消費數據，以研判聯準會政策步調。

PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人張世民表示，美投資等級債的信用利差持續隨著風險性資產回升而收窄，惟目前信用利差已來到歷史相對低檔，再收斂空間相對有限，不過供給面出現短缺將是背後支持的一大利多因素；其中金融業將受惠金融法規監管鬆綁，是市場聚焦的產業之一。

張世民指出，雖然聯準會後續降息幅度仍因關稅影響出現雜音，但可確定降息趨勢不變，從歷史資料可發現，只要降息循環持續，往往會帶動公債殖利率持續下行，中期美債利率仍有下行空間，創造債券資本利得的機會。

延伸閱讀

美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫

「不會強迫購買晶片」 美財長貝森特：美國投資是為讓英特爾更穩定

今年鮑爾傑克森洞年會演說的股債影響 可能「一反常態」

美降息見曙光AI 熱帶動科技股後市可期

相關新聞

跨國股票型基金回神 美國及科技主題吸金

全球股市牛氣沖天，推升境內跨國投資股票型基金重返成長軌道，站穩新台幣5,000億元大關，其中美國及科技主題基金最為吸金，...

投等債基金收益穩健 攻守兼備…資產配置首選

全球及美國投資等級債券基金近三個月績效表現亮眼，前十強均漲逾3%，法人指出，降息預期升溫下，資金積極湧入債市。其中，投資...

群益馬拉松 大而美

台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）訴求長期理財，在這次新上架的TISA基金中，共有三檔基金的主級別成立時間約30年。其中，...

新興債四利多 資金回流

今年以來新興債受惠於高殖利率、基本面改善、美元走弱及全球降息預期等多重利多因素，表現更勝已開發國家債券，成為全球投資人關...

短債產品 投資新寵兒

根據8月份美銀美林全球基金經理人調查報告，在最積極交易策略排行榜中，除了做多科技七巨頭、黃金、歐洲股市等已在榜上數月的項...

錢進美股基金賺AI財…七檔商品績效亮眼 逢低布局

美股在企業財報普遍優於預期、與降息預期升溫的帶動下持續走強，市場資金積極湧入科技與AI相關類股。不過，法人提醒，近期仍受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。