投等債基金收益穩健 攻守兼備…資產配置首選

全球及美國投資等級債券基金近三個月績效表現亮眼，前十強均漲逾3%，法人指出，降息預期升溫下，資金積極湧入債市。其中，投資級企業債表現亮眼，主要著眼於降息循環下納入投等債，將是收益與分散風險兼具的配置。

根據CMoney統計至15日，觀察367檔全球型及美國投資等級債券型基金近三個月以來前十強表現，其中包括：元大10年以上投資級企業債券、第一金美國100大企業債券、PGIM保德信美國投資級企業債券等，績效皆達3%以上，尤以投資級企業債表現亮眼。

值得注意的是，9月降息預期大幅升溫，風險債走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自本月7日至13日止近一周的固定收益資金流入，投資級企業債以淨流入105億美元居冠。聯邦投信行銷產品協理何彥樟分析，美國7月CPI年增率2.7%，低於預期，但核心CPI仍達3.1%，提升降息預期。

投資等級債券基金績效

另外，PPI年增率升至3.3%，創三年新高，反映批發端價格壓力上行。市場原預期9月降息兩碼，但在數據影響下，轉向押注9、10月各降一碼。整體而言，市場對降息方向仍具共識，長短天期殖利率仍偏震盪下行，但須持續關注勞動力與消費數據，以研判聯準會政策步調。

PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人張世民表示，美投資等級債的信用利差持續隨著風險性資產回升而收窄，惟目前信用利差已來到歷史相對低檔，再收斂空間相對有限，不過供給面出現短缺將是背後支持的一大利多因素；其中金融業將受惠金融法規監管鬆綁，是市場聚焦的產業之一。

張世民指出，雖然聯準會後續降息幅度仍因關稅影響出現雜音，但可確定降息趨勢不變，從歷史資料可發現，只要降息循環持續，往往會帶動公債殖利率持續下行，中期美債利率仍有下行空間，創造債券資本利得的機會。