台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）訴求長期理財，在這次新上架的TISA基金中，共有三檔基金的主級別成立時間約30年。其中，群益馬拉松基金總規模超過100億元，成立以來累積報酬率突破2,300%，為投資人帶來豐厚的回報，並屢屢榮獲多項基金大獎肯定，是滿足投資大眾「大而美」的投資好選擇。

基富通官網顯示，目前TISA帳戶可投資的基金共63檔，有17檔為這次新增加的TISA級別基金。

其中，兆豐國民基金、PGIM保德信高成長基金與群益馬拉松基金的主級別成立至今約30年，堪稱老字號的台股長青基金。

群益馬拉松基金7月底總規模達117億元，為百億等級以上的主動式基金，綜合考量產業趨勢、各項企業財務指標、企業主特質與經營理念、評價面判讀來精選持股，最新淨值（8月18日）為240元，成立以來累計報酬率突破2,300%，近五年、近十年累計也各有66%、178%的好績效，為群益投信的旗艦基金。

為響應金管會TISA政策，幫助投資人及早透過定期定額紀律投資，累積人生財富，群益馬拉松基金近期新增TISA級別，於基富通等基金平台上架，同時不惜讓利，祭出僅0.5%的經理費率，且每月最低只要1,000元即可定期定額投資，讓投資人能輕鬆展開長期理財計畫，加速財富累積。

群益投信表示，長期投資過程中，總會面臨景氣循環、政經環境變化等各種挑戰，透過定期定額方式，能攤平單位成本、降低擇時風險外，挑選國人最熟悉的台股市場，也能共享經濟成長的果實，再借重專業投資團隊的嚴謹選股，找出股海中的明珠，將能省心又省力。

