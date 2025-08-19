美股基金近周動能重啟！淨流入212.3億美元居冠

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

受寬鬆政策預期提振，美國對等關稅不確定性持續淡化，全球股市齊漲。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月7日至8月13日止近一周，美股基金重拾動能、淨流入212.33億美元居冠；其次為已開發歐洲淨流入7.25億元；歐非中東淨流入1.14億美元位居第三。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，通膨數據無礙風險情緒。美國總統川普宣布美中關稅休兵延長90天，提名鴿派立場經濟顧問填補聯準會理事空缺，淡化部分理事對降息保守，以及多項通膨指標反映關稅影響的壓力，推升美股持續創高，降息預期也提振歐股表現。

安聯投信表示，市場期待美國聯準會於9月降息及美日關稅協議確認日本維持現行關稅水準，不再疊加，同時通膨指標低於預期，緩和日本央行升息壓力，有助支持企業海外獲利，激勵投資人風險偏好。

美國非農就業數據大幅下修，但同時物價指標包括CPI、PPI顯示關稅影響漸增，令市場重新評估聯準會加快降息步調的空間，隨美中關稅休兵延長，近周類股漲跌互見，以醫療保健最佳。

