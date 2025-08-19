美股基金重拾動能 淨流入居冠

受寬鬆政策預期提振，美國對等關稅不確定性持續淡化，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月7日至8月13日止近一周，美股基金重拾動能、淨流入212.33億美元居冠；其次為已開發歐洲淨流入7.25億元；歐非中東淨流入1.14億美元位居第三。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，通膨數據無礙風險情緒。美國總統川普宣布美中關稅休兵延長90天，提名鴿派立場經濟顧問填補聯準會理事空缺，淡化部分理事對降息保守，以及多項通膨指標反映關稅影響的壓力，推升美股持續創高，降息預期也提振歐股表現。

安聯投信表示，市場期待美國聯準會於9月降息及美日關稅協議確認日本維持現行關稅水準，不再疊加，同時通膨指標低於預期，緩和日本央行升息壓力，有助支持企業海外獲利，激勵投資人風險偏好。

美國非農就業數據大幅下修，但同時物價指標包括CPI、PPI顯示關稅影響漸增，令市場重新評估聯準會加快降息步調的空間，隨美中關稅休兵延長，近周類股漲跌互見，以醫療保健最佳。

就基本面，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，持續對資本市場長期前景保持樂觀，儘管近期複雜政策背景可能增加通膨走揚、經濟放緩潛在風險，短期風險性資產不排除波動；但隨著大規模減稅與財政刺激，大幅降低應稅所得、提高現金流，有助企業資本支出重新加速，進而提高生產力，從而衍生更強勁的GDP、獲利成長的正向循環。

回歸AI，莊凱倫表示，目前AI生態系統前景依然健康。觀察第2季財報，多數雲端服務管理層強調AI加速成長，認為AI技術仍需要大量基礎建設支持。此外，更多新的AI數據中心建設公告、對新型推理模型的強勁需求，以及更有利的高階晶片出口政策也有利整體市場發展。隨著更多貿易協議框架出爐，以及政府提出更多關於減稅、親商、放鬆監管的議程細節，將形成更具建設性的市場環境。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪流表現，而美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股的另一重要因子。整體來看，企業獲利成長仍是推升台股最重要的動能，在AI需求持續強勁，加上美國可望降息及減稅利多帶動下，對台股後市偏多看待。

就企業獲利部分，安聯投信台股團隊表示，台灣上市櫃公司總獲利2021年創下4.3兆元歷史高點後，連兩年下滑，2024年在人工智慧(AI)熱潮帶動下獲利達4.05兆，2025年預估合計4.5兆元，可望創歷史新高，獲利成長有望帶動台股再創新局。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於多國股市已創新高，但台股因貿易談判未定而受到壓抑，短期在不確定因素下，大盤向上空間有限，聚焦個股表現為主。隨著後續台灣對等關稅數字確定，下半年行情仍可正面期待。

佈局上，安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，第3季市場主流仍是AI相關族群，ASIC及GPU族群都有基本面支撐，只要營收獲利動能未轉弱，仍將吸引資金目光，此外，也可留意第4季或2026年有成長動能，如IP/ASIC族群短期逆風但明年營收動能佳。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，第3季選股仍是偏好具成長性股票，尋找成長幅度優於大盤或其他產業的投資標的，持股配置著重AI、半導體、美國製造等相關公司，傳產需持續觀察中國經濟復甦狀況，金融股雖然相對便宜且具有股息保護，但電子類股仍具有較佳成長性。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷表示，美股、台股不約而同再登新高或是挑戰歷史高點，伴隨股市來到相對高點、降息風將起，在追求成長同時、策略上，建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。