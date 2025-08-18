外資買亞股押寶南韓 上周買超5.9億美元最多

外資上周在新興亞股的買賣超金額都不大，以對南韓買超5.9億美元最多，其次是印尼的4.1億美元；賣超則以印度的6.7億美元最多，其次是越南的2.9億美元。但新興亞股上周漲多於跌，以印尼大漲4.8%最優，其次是越南漲2.8%、台灣漲1.3%，僅菲律賓收黑，但跌幅僅0.4%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額擴大到46.6億美元；賣超則以對印度賣超127億美元最多，其次是南韓的44.7億美元、馬來西亞的33.5億美元。主要新興亞股今年以來以南韓漲32.4%最優，再來是越南的29.1%、印尼的11.5%，但泰國大跌10.8%最重，其次是菲律賓跌3.6%。

越南上周漲2.8%，今年來漲幅已逼近三成。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南股市7月以來迭創歷史新高，散戶投資者積極入市，加上外資買入，市場呈現價漲量增的多頭格局。越股當前本益比逾12倍，但上次多頭行情時本益比預估擴張至17倍，因此目前評價仍具吸引力。

台股創歷史新高，保德信市值動能50（009803）經理人張芷菱表示，雖然從技術指標來看，市場已進入相對高檔，但多方一波推一波，透過籌碼換手維持高檔不墜，台股多頭仍占上風。

目前須留意川普15日喊出半導體晶片關稅最高可能300%，並傳出川普政府擬入股英特爾等雜音，但預估台股震盪盤堅機率仍高。

安聯投信台股團隊表示，台灣上市櫃公司總獲利2021年創下4.3兆元歷史高點後，連兩年下滑，2024年在人工智慧（AI）熱潮帶動下獲利達4.05兆元，2025年預估合計4.5兆元，可望創歷史新高，獲利成長有望帶動台股再創新局。短期仍有不確定因素，聚焦個股表現為主。隨著後續台灣對等關稅數字確定，下半年行情仍可正面期待。

印度持續遭外資賣超，群益印度中小基金經理人向思穎表示，儘管美印貿易協議仍存不確定性，但印度政府全力拚經濟，近日宣布將調降消費稅率，預計有90%以上商品或服務受惠，以刺激國內消費並提振經濟成長。

尤其印度第4季將迎來猶如春節的「排燈節」慶典，且央行降息的正面效益也將逐漸傳導至實體經濟。