平衡型商品 再添二新兵

今年以來，新的ETF陸續掛牌，除了台股、美股的主動式ETF，首檔平衡型ETF、平衡凱基美國TOP（00980T）上周已在櫃買中心掛牌交易，凱基雙核收息債股平衡ETF、兆豐台美動能股債平衡ETF，也已於日前取得核准函，將為ETF市場再添新活水。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊分析，BBB級債券與台股25強的單月報酬具有高度的協同特性，根據統計，兩者同時上漲的機率達42.7%，一漲一跌的機率為37.9%，而同時下跌的情況僅有19.4%的機率發生。也就是說，股債同漲或一漲一跌的機率合計達80%，展現此ETF在上漲動能以及風險分散上的優勢。

透過這樣的策略配置，投資人能在追求收益的同時，達到資產穩健增值的目標，同時降低市場波動帶來的風險。

平衡凱基雙核收息ETF追蹤指數設計以在波動中追求收益搭載成長動能為訴求，七成債券部位布局全球BBB級債券，透過每月檢視創造收益來源並在政策不確定性升高之際，發揮投資級債券的防禦性；而三成股票部位布局台股市值前25大公司，成為投資組合成長動能的助力，每半年會檢視成分股。此外透過每月再平衡機制，將股債比例調整至股三債七，靈活應對市場變化。

法人分析，近來台股、美股雙雙震盪走高，具備產業競爭優勢的大型企業往往能吸引資金青睞，尤其是受益於AI發展趨勢並擁有高獲利成長能見度的大型股。

在市場波動加劇的情況下，若擔心關稅政策可能影響企業獲利成長增速，適度配置全球BBB級債券，不僅能有助強化收息能力，也有望提升整體收益與報酬機會。

受惠於AI供應鏈需求的持續推升，台股創下歷史新高，科技股的領先動能持續受到市場看好。

法人表示，2025年開年至今，關稅與貨幣政策的不確定性仍為市場帶來挑戰，尤其4月的市場大幅震盪，投資信心一度受到削弱，投資氛圍轉趨觀望，目前加權指數雖處於高檔，但資金集中在大型電子股及權值股，穩健型投資人可考慮股債多資產配置的ETF。