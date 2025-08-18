經理人：美股股價高估

美股雖然持續創新高，但認為美股偏貴的法人也愈來愈多。法人指出，由於美國政策不定、美股漲幅不小及美元弱勢等因素，部分資金將轉向其他市場，可注意新興市場股債市的投資機會。

8月美銀美林經理人調查顯示，高達91%的經理人認為美股股價過於高估，49%的經理人認為新興股市股價遭到低估。

經理人對於新興股市的配置由淨22%加碼上升至淨37%加碼，為2023年2月以來新高。另外，經理人對於歐股也是淨加碼，但對於美股及日股則是淨減碼。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）表示，市場質疑美國的投資避險資產地位、美元走弱及政策難以預測，將促使愈來愈多資金自美國移轉出去，有利於亞股等資產類別。亞洲各國題材多元且享有評價面優勢，將吸引資金。

賽加爾分析，中國大陸將繼續提供政策支持，以提振國內經濟並支撐股市；印度央行今年已多次下調基準利率，有利企業投資與消費者支出；南韓與台灣企業對貿易不確定性最敏感，但任何形式的政策奧援都將為成長提供額外支撐。

美元走弱，也是投資新興市場債的好時機。鉅亨買基金統計，1994年以來，當美元一年貶值幅度在0~2%之間時，新興市場債券平均上漲5.5%；若美元貶值4%至6%，則新興市場債券平均上漲8.4%；在美元貶值超過8%時，新興市場債券的平均漲幅更高達16.4%。

國泰投顧指出，新興市場債殖利率約7.45%，較美國10年期公債高出逾3個百分點。目前全球進入降息周期，許多新興市場國家持續降息，包含拉丁美洲的墨西哥及哥倫比亞、非洲的南非及迦納、亞洲的印度和菲律賓等。

隨著市場加大對美國聯準會（Fed）的降息期待，可望進一步推動新興市場美元主權債的表現。

另外，國泰投顧指出，成熟市場殖利率曲線趨陡，代表債務攀升擔憂，但新興市場的財政紀律佳，基本面更穩健。美國、英國、日本等成熟國家的政府借款成本已達數十年來最高，反映市場擔憂成熟國家的公部門債務攀升，導致殖利率曲線趨陡，長天期公債殖利率更是快速攀升。