Q2海外基金 非股票型勝出

全球金融市場風險資產震盪向上，資金流向顯示，國人布局海外基金時，不再只鍾情美股及美債，而是廣泛布局全球債券、全球股票、股債平衡、新興市場債券基金等。

川普4月初公布對等關稅以來，全球金融市場急跌後急漲，以美股為主的不少市場不但回到4月以前的高點，甚至還接連改寫歷史新高。統計顯示，在國人第2季最愛的10檔境外基金中，非股票基金高達六檔，包括五檔全球債券基金及一檔股債混合基金；純股票基金只占四檔，包括兩檔美股基金、一檔全球股票基金、一檔日本基金。

境外基金觀測站統計，國人第2季最愛的境外基金是富達全球優質債券基金，單季淨申購139億元，為唯一一檔淨流入超過100億元的基金。

這檔基金的金融債占26.6%最多，其次是非核心消費債占14.1%、類主權債/機構債占9%；國別以美債占19.2%最多，其次是英國債的13.1%、愛爾蘭債的8.5%、法國債的6.1%。如果選擇穩定月配息級別，今年來的年化配息率介於6.17~6.29%。

施羅德環球美國大型股基金則是第2季暢銷亞軍，單季進帳99.7億元。這檔基金以資訊科技股占28.8%最多，其次是通訊服務股18%、金融股13.4%；前五大持股為微軟、Meta、字母、網飛（Netflix）、輝達。

富達全球債券基金為第2季熱賣季軍，單季吸金98.8億元。與銷售冠軍富達全球優質債券基金不同的是，這檔富達全球債券基金不以債息為訴求，採取年配且最近配息率僅2.2%，但平均信評為AA，高於前者的BBB-。

這檔基金的公債部位高達77.1%，其次是銀行及證券債占6.1%；市場別則以美債占45.5%最高，其次是德國債的21.8%、英國債的7.9%。

PIMCO全球債券基金為第2季銷售第四名，單季淨流入83.6億元。這檔基金的特色是布局美國以外的債市，平均信用信級為AA-，目前以歐盟債占27.6%最多，其次是日本債的20.6%、英國債的14.2%、中國大陸債的14%；貨幣分布則以美元占96.7%最多，其次是日圓的1.8%。

第2季最暢銷的第五到十名基金依次為：安聯收益成長基金、PIMCO新興市場本地貨幣債券基金、PIMCO多元收益基金、富達世界基金、富達日本價值基金、摩根美國策略升級基金，單季吸金金額介於51.5~83.5億元。