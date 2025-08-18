富達：新興股市基本面良好 加碼配置分散風險

貿易緊張氣氛緩解，加上美國通貨膨脹低於預期，市場提高對於美國聯準會（Fed）9月降息的預期，全球主要股市延續漲勢。不過，法人認為，雖然下行風險降低，但不確定性因素仍多，投資人宜多元布局資產以分散風險。

美國7月整體消費者物價指數（CPI）漲幅低於市場共識，推升股市續漲，但富達國際認為，這顯示企業未能將所有關稅壓力完全轉嫁至消費者。

隨著近期新稅率正式生效，預期關稅的影響將逐步顯現，核心商品價格可能面臨新一輪的上行壓力，成為未來通膨回升的主要風險來源。

至於核心通膨上漲幅度高於預期，富達國際分析，本次價格漲幅主要來自航空票價與醫療服務，這類項目在消費支出物價指數（PCE）的計算權重較小，加上住房價格也較過去幾個月平緩，市場解讀較樂觀。

全球股市走強的投資策略

依據期貨市場預期，Fed今年可望降息2~3碼（1碼為0.25個百分點），9月降息的機率達92%。

由於市場已迅速反應前景改善的利多，導致風險資產的估值返回偏高水位，因此富達對於整體股市維持中立。

其中，美國的政策不確定性仍然很高，因此對美股保持中立；歐股今年上半年表現強勁之後，評級已被轉為中立；雖然新興股市有關稅風險，但仍維持加碼，因為中國大陸、印度與南韓基本面仍良好。

安盛投資管理多元資產及量化投資高級投資組合經理杜畢（Clément Dupire）指出，雖然日本與歐洲先前與美國達成關稅協議，但實際關稅成本仍明顯上升，對全球貿易與企業利潤構成持續壓力。

杜畢認為，美股最近上漲，主要反映關稅優於先前市場預期的最壞狀況，而非貿易基本面實質改善。

在估值偏高、情緒過熱的情況下，後續行情可能面臨盤整。

投資人宜採取審慎策略，透過多元資產配置，適度全球布局，以分散潛在風險。

在股市方面，安盛偏好美國大型科技股，因為獲利比小型股更穩健，且受惠於美元走弱，有助於抵銷關稅成本。

歐洲市場則看好中小型股，尤其德國中型股受惠於民間與政府投資合作，提升國家競爭力，具備長線成長潛力。