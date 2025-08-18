市場盯降息時程！亞股表現平穩 越股周漲2.8%再刷新高

美國就業數據爆冷，7月非農就業人數增幅不如預期，讓市場持續揣測降息時間點與降息力道，中國信託投信指出，觀察上周資金流向，新興亞股買賣互見，南韓淨流入5.9億美元最多，其次為印尼，淨流入4.1億美元，外資小幅買超台灣、菲律賓0.9億美元、0.2億美元。印度則因關稅議題與美國關係持續緊張，上周遭外資拋售6.7億美元最多，同時是連續第五周淨流出，而越南、泰國遭賣超2.9億美元、2.4億美元。

中國信託投信表示，在股市漲跌方面，則未與資金流向同步，上周亞股漲多於跌，僅有菲律賓小跌0.4%，其餘市場皆呈現上漲。印股雖遭外資拋售，但上周漲4.8%最強，越股因受惠政治風險降低、基本面持續強勁，周漲2.8%居次，胡志明指數同步刷新歷史新高，台股周漲1.3%、印度漲0.9%、南韓漲0.5%，新興亞股整體表現平穩。

市場升降息觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，根據美國最新經濟數據，7月新增非農就業僅7.3萬人，遠低於預期，且前兩月合計大幅下修25.8萬人，失業率自前月4.1%升至4.2%。另一方面，7月ISM製造業指數自前月49降至48連五月低於榮枯分水嶺，新訂單分項47.1連六月萎縮，就業分項43.4探逾五年新低。引發經濟衰退擔憂，當前市場共識為聯準會最有可能在9月啟動降息，普遍認為降息空間為一碼。

楊士醇指出，目前市場詭譎多變，第3季不確性仍高，例如，半導體232調查尚待釐清，關稅為供應鏈回流手段，執行方式及配套措施仍不明朗，台灣是否能夠從現在仍在進行的貿易協商中，爭取到最惠國條款為關鍵，此外，現任聯準會主席鮑爾任期不到一年屆滿，新任人選也成為市場焦點。目前市場漲幅板塊過度集中在半導體、資訊科技、通訊服務等族群，價格已經漲多，或許短線上有拉回可能，考量政策不確定高，投資建議以股、債並行，多重資產作為主軸。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，7月越南股市上漲9.2%，指數衝破2022年的歷史高位，刷新歷史新高，當前市場對經濟增長的樂觀情緒開始蔓延，散戶投資者積極入市，加上外資買入，市場呈現價漲量增的多頭格局。此外，越股在歷經近期的快速上漲，當前本益比逾12倍，但考量越南上次多頭行情時，本益比預估擴張至17倍，因此目前評價仍具吸引力。

張晨瑋強調，越南基本面良好，今年上半年GDP增長7.5%，不僅較去年同期6.64%強勁，也是2011年以來最佳的上半年表現。另外，越南總理7月中將把今年經濟成長率目標調高至8.3％到8.5％之間，高於去年的成長7.09％，並強調要讓企業家數在2026年到2030年之間呈兩位數增長，隨著越南財政、貨幣政策的積極推動下，以及不動產、內需消費持續擴張，越股預期進入長多格局，建議投資人持續定期定額中國信託越南機會基金，掌握越南下一個黃金十年行情。