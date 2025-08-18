台股創新高 國泰投信：資金行情可期

台股18日再創新高，國泰投信指出，台股加權指數有將近六成科技類股，護國神山台積電（2330）比重高達近四成，在台積電帶領下，全台半導體產業鏈受惠力度強，有望走出關稅不確定性陰霾，帶動大盤持續上行；投資人可透過國泰台灣高股息基金積極布局具有成長潛力的台股優質企業。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股日前受到半導體關稅尚未明朗，表現有所壓抑，加上川普在上周五(15日)晚間宣告，預計將加大半導體關稅稅率攀升至300%，衝擊台積電ADR當日收盤出現下跌，不過台積電早已加大對美投資力度，不僅創下美國史上最大的單筆外國直接投資，總投資額達到約1,650億美元，並將計畫興建的製造廠數量從三座翻倍來到六座，符合川普先前表示，企業在美國設廠有機會可以換取0關稅條件資格，台積電再次有望險中逃脫。而台積電最大的客戶蘋果同樣被列入免稅名單中，台股多家蘋概股有利可圖。

梁恩溢提到，根據7月底國發會發布的景氣對策訊號燈，全台景氣連2月綠燈，整體相對穩定，景氣燈號在長線投資上可作為投資人判斷進場的參考指標，例如在景氣低迷時積極入市，可幫助加速單位數累積；當景氣相對熱絡時則可透過定期定額持續參與台股成長。梁恩溢補充，投資忌諱受到市場波動就影響投資決策，透過定期定額戰勝人性，透過有紀律的方式避免賣低買高，讓時間複利發揮效果，即使景氣燈號變化反覆，也能輕鬆捕捉台股成長契機。

展望今年第4季台股展望，梁恩溢指出，面對國際情勢快速變化，預計台股至明(2026)年第2季短線受到政策不確定性影響，整體表現偶有波動，但資金面相當充沛，有望支撐台股下半年行情，其中原因有三；首先，根據最新Fed Watch工具指出，聯準會最快9月降息1碼機率大幅提高；其次，大而美法案出台後，對民間與企業端挹注消費能力，刺激整體消費與資本支出的能量是更為強勁的；第三，美國GENIUS天才法案通過，法案明確規定穩定幣儲備資產必須由美元或美債支持，並為穩定幣建立全面監管架構，變相提升美元的乘數效果。國泰台灣高股息基金以權值股與高息股為雙引擎，並且由基金經理人根據市場動向，主動調整投資組合，打造進可攻、退可守格局。