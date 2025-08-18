快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

台股創新高 國泰投信：資金行情可期

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股18日再創新高，國泰投信指出，台股加權指數有將近六成科技類股，護國神山台積電（2330）比重高達近四成，在台積電帶領下，全台半導體產業鏈受惠力度強，有望走出關稅不確定性陰霾，帶動大盤持續上行；投資人可透過國泰台灣高股息基金積極布局具有成長潛力的台股優質企業。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股日前受到半導體關稅尚未明朗，表現有所壓抑，加上川普在上周五(15日)晚間宣告，預計將加大半導體關稅稅率攀升至300%，衝擊台積電ADR當日收盤出現下跌，不過台積電早已加大對美投資力度，不僅創下美國史上最大的單筆外國直接投資，總投資額達到約1,650億美元，並將計畫興建的製造廠數量從三座翻倍來到六座，符合川普先前表示，企業在美國設廠有機會可以換取0關稅條件資格，台積電再次有望險中逃脫。而台積電最大的客戶蘋果同樣被列入免稅名單中，台股多家蘋概股有利可圖。

梁恩溢提到，根據7月底國發會發布的景氣對策訊號燈，全台景氣連2月綠燈，整體相對穩定，景氣燈號在長線投資上可作為投資人判斷進場的參考指標，例如在景氣低迷時積極入市，可幫助加速單位數累積；當景氣相對熱絡時則可透過定期定額持續參與台股成長。梁恩溢補充，投資忌諱受到市場波動就影響投資決策，透過定期定額戰勝人性，透過有紀律的方式避免賣低買高，讓時間複利發揮效果，即使景氣燈號變化反覆，也能輕鬆捕捉台股成長契機。

展望今年第4季台股展望，梁恩溢指出，面對國際情勢快速變化，預計台股至明(2026)年第2季短線受到政策不確定性影響，整體表現偶有波動，但資金面相當充沛，有望支撐台股下半年行情，其中原因有三；首先，根據最新Fed Watch工具指出，聯準會最快9月降息1碼機率大幅提高；其次，大而美法案出台後，對民間與企業端挹注消費能力，刺激整體消費與資本支出的能量是更為強勁的；第三，美國GENIUS天才法案通過，法案明確規定穩定幣儲備資產必須由美元或美債支持，並為穩定幣建立全面監管架構，變相提升美元的乘數效果。國泰台灣高股息基金以權值股與高息股為雙引擎，並且由基金經理人根據市場動向，主動調整投資組合，打造進可攻、退可守格局。

台股 台積電

延伸閱讀

台股創收盤新高…00981A是唯一價量擠進前五強的ETF 強勢吸金逾11萬張

台股收盤創歷史新高！衝上24,482點 PCB族群齊噴…網酸：高股息完全沒漲

台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

相關新聞

AI趨勢推動全球經濟轉型 美國資產躍投資核心

貝萊德智庫發布報告指出，人工智慧（AI）等大趨勢正在推動全球經濟轉型，也重塑全球投資格局。整體來看，美國資產仍將是投資組...

AI熱潮帶動…全球科技基金績效閃耀 定期定額布局

美國7月通膨數據持平，市場對聯準會降息的期待升高，推升美股持續走高，標普500與那斯達克指數屢創新高。受惠於美股財報亮眼...

21檔台股商品 漲贏大盤

隨著關稅不確性漸漸消散，台股也逐步走揚，而成長動能無虞的AI供應鏈也再度躍居盤面焦點。統計下半年以來加權指數上漲10.7...

全球市場觀測站／日股強彈 後市看俏

美國9月降息機率升高、美中貿易休戰期展延90天等利多帶動，上周全球股市多呈上漲走勢，不僅美股持續創高，日股表現更為突出。...

2025年下半年理財 把握三大原則

全球股市雖歷經震盪，後市仍具上行契機，而今年來全球股票型基金亦表現不俗，新手投資人若想在下半年把握行情，則需精準選擇全球...

14檔台股基金規模逾百億 法人：選股重視股價位階

台股挑戰歷史新高，更帶動主動型台股基金買氣也跟著水漲船高。其中，統計共14檔台股基金規模突破百億元大關，總受益人數超過1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。