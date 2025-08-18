滙豐引進美元環球貨幣基金 助攻客戶靈活運用資產

今(2025)年以來，美元貶值幅度顯著，上半年美元指數跌幅超過10%，許多投資人擔心獲利了結後，贖回的美元資產無處可放。為此，滙豐(台灣)商業銀行與滙豐投信攜手引進滙豐環球貨幣基金美元級別，提供客戶一個理想的資金停泊選項。該基金除免申購手續費，流動性高外，更是滙豐銷售平台上目前唯一可臨櫃申購的貨幣型基金，特別適合有短期資金運用需求的客戶，可靈活配置資產，即時掌握投資契機。

滙豐美元環球貨幣基金自2025年7月中旬上架銷售以來，便獲得市場熱烈廻響，是投資人在面臨關稅與匯率等市場不確定因素時，適合做為避險的資產配置工具之一。

滙豐投信表示，目前台灣市場上核備可銷售的美元貨幣市場基金共有九檔，主要投資組合係分散持有美國國庫券、銀行定期存單、銀行存款等，大都屬於風險較低、流動性較高及具相當程度的資產穩定性產品。其中最大的投資特性包括資金彈性運用及具賦稅優勢，不受資金門檻限制，能隨時申購和贖回，大幅提升資金調度的便利性與靈活性。此外，因基金的報酬屬於海外所得，而海外所得有相對高額的免稅額，因此在稅賦上更具優勢。

滙豐投信表示，滙豐投資管理擁有龐大且專精的投資團隊，匯聚國際視野與成熟及新興市場的地方智慧，為投資人掌握全球投資機會。目前轄下流動性投資團隊資產管理總額達1,720億美元，全球共有超過40位分析師及18位投資專家，擁有業界最大、資歷最豐富的信用平台之一，並於全球管理十種貨幣，擁有11個營運據點，進一步可協助在地投資人駕馭環球市場脈動，制定穩健的投資策略，應對瞬息萬變的投資環境。