21檔台股商品 漲贏大盤

隨著關稅不確性漸漸消散，台股也逐步走揚，而成長動能無虞的AI供應鏈也再度躍居盤面焦點。統計下半年以來加權指數上漲10.7%，共21檔台股ETF漲幅贏過大盤，占比約28%，如主動統一台股增長、主動群益台灣強棒以及國泰台灣科技龍頭等。

據CMoney統計至15日，下半年漲幅領先大盤的標的前四強都是由槓桿型ETF奪下，漲幅在二成之上，再來是兩檔主動式操作的ETF，主動統一台股增長19.9%、主動群益台灣強棒17.6%都繳出大幅領先的好表現。

另外，主題式ETF也有不錯的漲幅，包含國泰台灣科技龍頭16.1%、中信小資高價30的15.5%、富邦臺灣中小15.06%、中信上櫃ESG 30的14.4%等等。

主動統一台股增長是原型ETF中最強一檔，其產品策略聚焦市值前300大企業，觀察前十大持股，鎖定包括台積電、奇鋐、智邦、台光電等重量級成長股，都是近期最夯的千金股，成功抓住AI及高價股浪潮，主動式選股更能靈活緊貼趨勢。

展望台股後市，主動統一台股增長經理人陳釧瑤認為，整體而言，短期內市場對先前關稅與匯損帶來的利空反應有限，指數仍維持高檔震盪格局。

在AI浪潮與全球創新需求驅動下，台灣於全球科技供應鏈的角色仍具關鍵地位。台灣雖面臨關稅干擾，但具成長潛力的產業仍可望扮演支撐要角，相關類股後市不看淡，回檔反而提供中長線投資布局良機。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，展望台股未來，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。