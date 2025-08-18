全球市場觀測站／日股強彈 後市看俏

美國9月降息機率升高、美中貿易休戰期展延90天等利多帶動，上周全球股市多呈上漲走勢，不僅美股持續創高，日股表現更為突出。債市亦在降息預期的利多帶動下走高，新興美元主權債、邊境債表現相對出色。

野村投信表示，關稅議題的影響力逐漸淡化，投資人的眼光放在美國經濟數據與企業財報上，上周美國公布7月CPI年增率為2.7%，較市場預期的2.8%低，加上先前疲弱的非農就業數據，推升市場對於聯準會9月降息的期待。

然而，隨後公布的7月PPI年增率達3.3%，高於市場預估，認為9月降息的機率降低。不過，第2季企業財報亮眼，標普500企業第2季整體EPS年增率一路上修，追逐風險（Risk-on）的投資氣氛有望帶動美股持續震盪走高。

成熟市場中，日股近期表現亮眼，上周五日本公布今年4至6月的GDP季增0.3%，換算年率為1%，為連續五季增長，帶動東證指數與日經225指數持續創新高。野村投信指出，日本股市的結構性利多持續發酵，加上美國課徵日本的對等關稅稅率為15%且無須再疊加，在國際市場中具有競爭力。目前日股評價面仍具吸引力，東證指數企業股價淨值比（PB）低於1的比例已降至47.7%（2022年底為54.3%）。

此外，日本上市企業的帳上現金仍相當可觀，截至2025年3月底，大和證券集團仍持有21兆日圓、豐田汽車仍持有8.3兆日圓，可動用資金仍高，預期未來返還給股東、持續提升ROE（股東權益報酬率），對日股評價面提升可望產生長遠助益。