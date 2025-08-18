快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球科技基金，閃金光。圖／AI生成
美國7月通膨數據持平，市場對聯準會降息的期待升高，推升美股持續走高，標普500與那斯達克指數屢創新高。受惠於美股財報亮眼、AI需求動能強勁、景氣溫和、聯準會降息等利多題材，全球科技股近期展現強勁多頭氣勢，有效消弭關稅所帶來的負面影響。

AI應用也逐漸延伸至終端場景，呈現百花齊放的態勢，建議投資人可採定期定額方式布局全球科技基金，掌握長線成長契機。

根據統計，標普500與那斯達克指數近一個月分別上漲3.6%與5%。根據理柏數據統計顯示，截至8月14日，近月績效達10%以上的全球科技基金包括統一全球科技、路博邁5G、瀚亞美國高科技，表現亮眼。其他如兆豐全球元宇宙、宏利全球科技、景順全球科技、華南永昌全球物聯網精選、凱基雲端趨勢、普徠仕全球科技股票、駿利亨德森遠見-全球科技領先等則緊追在後。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，雲端業者已進一步上調2025年資本支出，並正向看待2026年的支出規模。受惠於晶片與規格升級，AI加速器的總市場規模在2025年與2026年預期將大幅成長，為科技產業注入新動能。

全球科技基金近一月績效十強
展望後市，林元平指出，基礎建設與終端應用發展將齊頭並進，加上AI半導體與硬體近三月漲幅已高，基金操作在次族群結構上已調整趨於平衡，持續看好AI加速器與相關受惠供應鏈，同時也聚焦於能協助企業整合分散於資料庫中的零碎數據、優化基礎架構的業者，以掌握AI浪潮下的投資契機。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，目前市場風險情緒偏向樂觀，尚未發現明顯的系統性風險跡象，故預計股市將震盪向上。雖然股市評價來到相對高檔，但企業第2季財報陸續公布之後，企業獲利出現上修跡象，有利股市多頭延續。

下半年聯準會有望再進入降息循環，挹注股市資金。美國大型雲端服務商資本支出持續加速，支撐AI需求保持強勁，看好相關供應鏈及受惠AI發展的軟體股。

路透訪調 61%學者估 Fed 下月降1碼

降息行情發酵！非投等債ETF誰最會配？00945B費用率最低、穩定月月領息搶眼

搬中性利率當擋箭牌…貝森特否認籲Fed降息1.5個百分點 但說可先降1碼

台指期早盤小跌震盪 台積電期平盤開出

AI趨勢推動全球經濟轉型 美國資產躍投資核心

貝萊德智庫發布報告指出，人工智慧（AI）等大趨勢正在推動全球經濟轉型，也重塑全球投資格局。整體來看，美國資產仍將是投資組...

AI熱潮帶動…全球科技基金績效閃耀 定期定額布局

美國7月通膨數據持平，市場對聯準會降息的期待升高，推升美股持續走高，標普500與那斯達克指數屢創新高。受惠於美股財報亮眼...

21檔台股商品 漲贏大盤

隨著關稅不確性漸漸消散，台股也逐步走揚，而成長動能無虞的AI供應鏈也再度躍居盤面焦點。統計下半年以來加權指數上漲10.7...

全球市場觀測站／日股強彈 後市看俏

美國9月降息機率升高、美中貿易休戰期展延90天等利多帶動，上周全球股市多呈上漲走勢，不僅美股持續創高，日股表現更為突出。...

2025年下半年理財 把握三大原則

全球股市雖歷經震盪，後市仍具上行契機，而今年來全球股票型基金亦表現不俗，新手投資人若想在下半年把握行情，則需精準選擇全球...

14檔台股基金規模逾百億 法人：選股重視股價位階

台股挑戰歷史新高，更帶動主動型台股基金買氣也跟著水漲船高。其中，統計共14檔台股基金規模突破百億元大關，總受益人數超過1...

