AI趨勢推動全球經濟轉型 美國資產躍投資核心

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
AI示意圖。（路透）

貝萊德智庫發布報告指出，人工智慧（AI）等大趨勢正在推動全球經濟轉型，也重塑全球投資格局。整體來看，美國資產仍將是投資組合的核心，公債殖利率將面臨上行壓力，印度等新興股市持續看多，私募市場則將受惠於大趨勢。

美元是否持續扮演避險資產的角色？貝萊德認為，這類問題短期之內難有確切答案，但確定的是，經濟規律不可改變。例如，全球供應鏈不可能在一夜之間重新配置，這代表世界格局不會迅速發生根本性轉變。在當前總體前景充滿不確定性的情況下，大趨勢已成為左右短期與長期投資報酬的核心錨點。

貝萊德指出，過去的長期總經定錨點（例如穩定成長與低通貨膨脹）已不再成立。由於投資人不再能假設報酬率會回歸歷史平均值，策略結果變得更難預測。面對截然不同的潛在結果，不能再依賴一個會隨時間微調的基準情境，貝萊德為專業投資人建立多套長期資本市場假設（CMA），以迅速調整來因應局勢。

AI等大趨勢推動轉型下的資產配置
AI等大趨勢推動轉型下的資產配置

貝萊德表示，其中一種情境是AI驅動的樂觀版本。AI的應用速度快於預期，大幅提升生產力，推動經濟成長上行並壓低通膨，預期全球股市將表現強勁，特別是美股將領漲，因為將受惠於在AI領域的領先地位。反之，若地緣政治秩序重新洗牌，可能引發下行情境。

儘管未來充滿不確定性，貝萊德仍對未來五年的世界做出最佳預測，以據此建構當前的投資組合。在這個情境中，預期通膨將持續高於各國央行目標、全球經濟成長將降至低於疫情前的趨勢水準、美國資產仍將是投資組合的核心、公債殖利率則將面臨上行壓力。

就投資策略來說，貝萊德認為，由於信用利差縮緊，建議減碼全球投資等級債，轉而加碼非美國公債。此外，貝萊德看好新興股市，尤其是印度正處於多個大趨勢的交會點。

貝萊德還長期看好私募市場，以此捕捉大趨勢所帶來的機會，特別是將私募信貸視為基礎建設與未來金融領域的重要組成部分。但要注意的是，私募市場並不適合所有投資人。

AI 美國公債

