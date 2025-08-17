貝萊德：AI等大趨勢推動轉型 美國資產仍將是投資組合核心

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫發布報告指出，人工智慧（AI）等大趨勢正在推動全球經濟轉型，也重塑全球投資格局。整體來看，美國資產仍將是投資組合的核心，公債殖利率將面臨上行壓力，印度等新興股市持續看多，私募市場則將受惠於大趨勢。

貝萊德指出，過去的長期總經定錨點（例如穩定成長與低通貨膨脹）已不再成立。在當前總體前景充滿不確定性的情況下，大趨勢已成為左右短期與長期投資報酬的核心錨點。

貝萊德表示，在AI驅動的樂觀情境，AI的應用速度快於預期，大幅提升生產力，推動經濟成長上行並壓低通膨，預期全球股市將表現強勁，特別是美股將領漲，因為將受惠於在AI領域的領先地位。反之，若地緣政治秩序重新洗牌，可能引發下行情境。

儘管未來充滿不確定性，貝萊德仍對未來五年的世界做出最佳預測，以據此建構當前的投資組合。在這個情境中，預期通膨將持續高於各國央行目標、全球經濟成長將降至低於疫情前的趨勢水準、美國資產仍將是投資組合的核心、公債殖利率則將面臨上行壓力。

就投資策略來說，貝萊德認為，由於信用利差縮緊，建議減碼全球投資等級債，轉而加碼非美國公債。此外，貝萊德看好新興股市，尤其是印度正處於多個大趨勢的交會點。

貝萊德還長期看好私募市場，以此捕捉大趨勢所帶來的機會，特別是將私募信貸視為基礎建設與未來金融領域的重要組成部分。但要注意的是，私募市場並不適合所有投資人。

