美股雖然持續創新高，但認為美股偏貴的法人也愈來愈多。法人指出，由於美國政策不定、美股漲幅不小及美元弱勢等因素，部分資金轉向其他市場。新興市場成長動能具韌性，投資機會多元。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）表示，市場質疑美國的投資避險資產地位、美元走弱及政策難以預測，將促使愈來愈多資金自美國移轉出去，有利於亞股等資產類別。亞洲各國題材多元且享有評價面優勢，將吸引資金。

賽加爾分析，中國大陸將繼續提供政策支持，以提振國內經濟並支撐股市；印度央行今年已多次下調基準利率，有利企業投資與消費者支出；南韓與台灣企業對貿易不確定性最敏感，但任何形式的政策奧援都將為成長提供額外支撐。

富蘭克林投顧表示，美國對全球各國的關稅政策大致底定，雖然關稅上調將衝擊亞洲等新興市場經濟，但隨關稅水準逐漸明朗，在亞洲擁有複雜供應鏈且倚賴對美出口的企業，可著手規劃如何進行營運調整，以降低對於銷售的衝擊。

富蘭克林投顧指出，美中雙方貿易休戰延續至11月中旬，為雙方談判爭取時間。不過，現階段大陸經濟情勢較疲軟，通貨緊縮、房地產市場疲弱、失業率偏高等問題持續，仍需強而有力的政策刺激來應對總體經濟挑戰。

至於印度，富蘭克林投顧表示，美國威脅對印度課徵高達50%的關稅。依據摩根士丹利8月6日的模型推估，對印度直接衝擊約為40個基本點（1個基本點是0.01個百分點）、間接影響可能也約40個基本點，總衝擊達80個基本點。

富蘭克林投顧表示，預期印度仍將持續與美國進行談判，並加大財政與貨幣政策支持以促進國內經濟。現階段印度整體總經情勢穩定、央行維持寬鬆政策環境，仍有利強韌的經濟成長與企業獲利的可持續性。