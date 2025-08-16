投資最忌諱抱不住 研究揭露「手癢」害人損失近兩成

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
研究顯示，買進後又忍不住頻繁進出，長期下來可能讓投資人少賺不少錢。路透
研究顯示，買進後又忍不住頻繁進出，長期下來可能讓投資人少賺不少錢。路透

投資低成本股票和債券基金是賺錢好方法，但如果想賺更多錢，投資人必須牢記兩個字，那就是「別碰」。

所謂的「別碰」是指別碰已經買進的基金，這個道理很簡單，但難以實踐。金融服務公司晨星（Morningstar）的投資人行為研究顯示，回顧過去十年，大多數投資人都在買進基金後又從事交易，但這麼做其實有弊無利。如果買進股票和債券基金後一直不管這些投資，投資績效將大幅上升。

晨星發現，基金投資人實際平均報酬率遠低於基金業者公布的市場報酬率，交易決策失當（買高賣低）能解釋這種落差。如果時間拉長至30年，無法忍住不碰對報酬率的衝擊令人不寒而慄，晨星計算投資人投資組合資金平均損失逾18%。

晨星研究服務常務董事普塔克（Jeffrey Ptak）說：「投資人傾向在錯誤時機交易，這是一種自殘行為。」

找到抗拒買進和賣出誘惑的方法很重要，但並不容易，理由有好幾個。首先，金融服務業者大多致力於不斷銷售新產品與服務，用意是讓客戶持續買進與賣出最新產品。這種行為讓資產管理公司與顧問業者賺進大把鈔票，但投資人未必如此。

其次，如果股市與債市行情波動，投資人大有理由在場邊觀望，但如果市場不斷上漲，把所有資金押在熱門投資標的的動機也很充分。不過，對大多數人而言，金融市場過於複雜，無法智取。從歷史經驗來看，買進並持有一直是較佳作法。

第三，政策與政局物換星移可能引發恐懼，導致投資人對全心投入金融市場感到不安。川普政府持續做出重大改變，美國已祭出1930年代以來最高關稅稅率，拘留的移民是過去20年來最多。川普政府也抨擊官方統計機構，並不斷為美國債務氣球充氣。如果川普政府要讓美國經濟與市場來一場大地震，買進並持有股票與債券基金的傳統策略可能不再合適。

不過，如果從10年甚至更長時間來看，當前這些問題重要性可能下降，人工智慧（AI）等其他發展刺激經濟的速度則會高於大多數人預期。從市場和晨星最新研究傳達的教訓來看，抱持謙遜態度或許是明智之舉，投資人難以打敗市場。

美國 投資人 報酬率

延伸閱讀

跟印度一樣？大陸買俄油恐收報復性關稅 川普：暫時不考慮

承諾互相幫助？川普、普亭剛見面笑開懷 唇語專家還原「對話內容」

高舉輕放？川普放話半導體關稅300% 專家：台積電是資優生別嚇自己

川普喊鍘 抓狂罵經濟學家廢柴為哪樁？克魯曼揭他「想遮掩的真相」

相關新聞

2025年下半年理財 把握三大原則

全球股市雖歷經震盪，後市仍具上行契機，而今年來全球股票型基金亦表現不俗，新手投資人若想在下半年把握行情，則需精準選擇全球...

14檔台股基金規模逾百億 法人：選股重視股價位階

台股挑戰歷史新高，更帶動主動型台股基金買氣也跟著水漲船高。其中，統計共14檔台股基金規模突破百億元大關，總受益人數超過1...

基金特蒐／新興非投等債 魅力十足

今（2025）年股債市動盪激烈，新興市場債因具有基本面改善及美元指數走弱趨勢影響而吸引資金流入，國泰新興非投資等級債券基...

TISA 人氣基金 贏家出列

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）首月申購出爐，據統計，17檔TISA級別基金合計吸引近3,000萬資金，其中，以0050...

台幣強勢 境外基金商品苦戰

全球風險資產價格震盪向上，但受到新台幣升值衝擊，今年來境外債券基金績效偏弱，股債平衡基金表現也受影響。

平衡基金規模成長 稱冠

關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中台股平衡型基金上個月規模增幅達7.5%，居各類主動操作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。