2025年下半年理財 把握三大原則

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
股市示意圖。圖／AI生成

全球股市雖歷經震盪，後市仍具上行契機，而今年來全球股票型基金亦表現不俗，新手投資人若想在下半年把握行情，則需精準選擇全球股票型基金。專家建議可遵循三大原則：廣布全球資產、偏重成熟市場、重新擁抱成長風格，提升投資勝率。

野村基金（愛爾蘭系列）- AC聚焦成長轉機股票基金經理團隊表示，在投資的世界中我們經常說風險與機會是並存，而2025年是真真實實的上演了這樣的戲碼；在4月初美國公布對等關稅計畫之前，市場開始對關稅不確定性感到不安，而超出市場預期的對等關稅（最初版本）公布後更是令市場短期內出現恐慌，以美國標普500指數為例，波段最大跌幅接近兩成。

歷經四個月後，目前不僅標普500指數大幅反彈並續創新高，全球主要區域的股票指數年初以來的累積漲幅也多達到10%上下；在全球經濟基本面具韌性、關稅談判大致完成及貨幣/財政刺激政策有空間的環境下，全球股市不僅上半年表現亮眼，在未來的六至12個月也持續具有表現空間。

儘管股票市場後市展望持續看好，野村基金(愛爾蘭系列)- AC聚焦成長轉機股票基金經理團隊建議把握三大原則，將更有機會掌握下半年股票市場的契機：全球布局、偏重成熟市場、重新擁抱成長風格。

首先，與其只投資單一區域或者國家，目前更適合全球布局。舉例來說，美股掌握AI大趨勢及未來降息空間，而歐股掌握了巨額財政支出題材及更具吸引力的評價面，日本及中國也都各自擁有不同利多。投資的界線絕對不會是在「擁抱美股」跟「排除美股」之間做選擇，而應該是同時包含美國與其他具有投資價值與機會國家/區域的股票。

其次，儘管從年初來的表現來看，新興市場股市表現最強，但在市場不確定性並未完全消除的情況下，以成熟市場為主的全球布局更能有效控制波動風險。長期來看新興市場股票的年化波動度明顯高於成熟市場，而在報酬方面則是互有領先。

第三，今年上半市場避險情緒雖使成長股表現相對落後於高股息與價值股，但7月來成長股已快速追上偏防禦風格的股票。在關稅不確定性大幅降低後，市場的目光很快又重回最具成長性的個股與產業，畢竟在美國經濟成長的力道趨向放緩的環境下，能持續提供高成長性的企業就更顯得有價值。

台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）經理人蘇聖峰表示，隨關稅利空逐步淡化，美股續創高，對於投資新手而言，由於理財專業知識尚待累積，建議可多多利用定期定額方式，踏出累積財富的第一步，因為定期定額只要每月花3,000元，是新鮮人負擔得起的金額，且不用考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，年輕人得以承受震盪風險。

台新投信表示，對積極型的投資人而言，可承擔的投資風險高，投資心態較積極，可以選擇波動大的風險性資產做投資，並用「定期定額＋定期不定額」策略，有效地於年輕時提升退休金的基礎部位，可將80%資金配置在全球龍頭成長主動式ETF，20%配置在非投資等級債券基金。

就穩健型的投資人而言，需同兼顧報酬與波動的平衡，可將60%資金配置在全球龍頭成長相關基金或主動式ETF，40%資金配置在長天期投資級債券ETF，並搭配多重資產基金，不僅可參與多重資產的漲升行情，亦可分散風險、降低波動度。

保守的投資人，應以保本為第一要務，可選具穩健配息的基金做為核心投資，可將30%資金配置在全球龍頭成長主動式ETF，70%資金配置在月配型投資級債券ETF、高股息ETF及REITs等配息基金。

