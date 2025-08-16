14檔台股基金規模逾百億 法人：選股重視股價位階

台股挑戰歷史新高，更帶動主動型台股基金買氣也跟著水漲船高。其中，統計共14檔台股基金規模突破百億元大關，總受益人數超過17萬人。法人建議，下半年仍需留意風險，應更重視基本面和股價位階，不盲目跟風。

根據投信投顧公會最新統計，共有14檔台股基金規模突破百億元大關，包括：安聯台灣科技、元大台灣高股息優質龍頭、安聯台灣大壩、安聯台灣智慧、野村優質、統一奔騰、國泰台灣高股息、統一黑馬、國泰小龍、統一大滿貫、群益馬拉松、復華中小精選、PGIM保德信金滿意、野村中小，14檔基金的總受益人數超過17萬人。

保德信分析，上榜的百億基金多為成立超過20年、各家投信業者的旗艦型台股基金，這些基金操盤團隊經歷過台股多次景氣循環，長期表現穩健，因此受到投資人的信任與青睞，且特別是各類型台股基金皆榜上有名，像是一般型、科技型、中小型、高股息型等，顯示投資人對台股基金的需求相當多元化。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，台股13日來到歷史次高點位，即將挑戰歷史新高，雖然隔天指數小幅回檔，但是目前台股不論在資金面、技術面皆展現強勢多頭，且除了科技股為主流之外，部分資金也開始外溢至內需等低位階族群。

郭明玉說明，隨著外資動能由賣轉買、晶圓龍頭大廠股價創高、AI再度成為市場焦點、關稅議題干擾利空出盡等利多因子激勵之下，台股自4月初低點以來大漲近四成之多、上漲超過6,800點，且受惠於AI的帶動，上市櫃公司營收繳出「歷年最旺7月」、再次重返4兆元大關，也讓台灣出口持續暢旺。