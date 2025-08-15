台幣強勢 境外基金商品苦戰

全球風險資產價格震盪向上，但受到新台幣升值衝擊，今年來境外債券基金績效偏弱，股債平衡基金表現也受影響。

在國人持有最多的十檔境外基金中，絕大多數為債券或股債平衡基金，今年來只有兩檔有正報酬。

境外基金資訊觀測站統計，今年上半年，在國人最愛的十檔境外基金中，清一色是收益型基金。其中，純債券基金占六檔，以非投資等級債券、新興市場債券基金為主；股債混合基金占三檔，以美國股債基金最受歡迎；只有一檔是股票型基金，但也以收益為訴求。

在這十檔境外基金中，安聯收益成長基金的人氣仍高居第一，台灣投資人持有金額在今年元月底衝到7,800多億元的高點，之後一路下滑，到6月底止跌回升成為7,058億元，仍遙遙領先其他基金。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。

以原幣美元計價，這檔基金今年來淨值仍上漲；但由於今年來新台幣兌美元升值逾一成，換算成新台幣的報酬率為負3.2%。

其他境外基金報酬率同樣受到匯率所侵蝕。聯博全球非投資等級債券基金為國人第二喜愛的境外基金，持有2,969億元。

這檔基金是非投資等級債券基金的第一品牌，中長期績效相當穩健，但今年來下跌逾4%。第三名聯博美國收益基金的投資級債比重不低，近年台灣投資人很青睞，已持有1,980億元，基金今年來跌3.8%。

熱銷榜上第四到十名依次為PIMCO多元收益債券基金、高盛新興市場債券基金、摩根多重收益基金、富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、高盛投資級公司債基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、摩根環球非投資等級債券基金，國人持有金額從630億元到1,148億元不等。