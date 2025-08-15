TISA 人氣基金 贏家出列

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）首月申購出爐，據統計，17檔TISA級別基金合計吸引近3,000萬資金，其中，以0050連結基金一檔囊括逾2,000萬元淨申購居冠，占比近七成，最受投資人青睞。

為強化國人退休資本準備，金管會7月起推動TISA帳戶投資，基富通、鉅亨買基金等基金平台， TISA級別基金主打零手續費、經理費折扣優勢。

圖／經濟日報提供

根據14日投信投顧公會公布申購及買回狀況觀察，績效與0050連動的0050連結基金，是17檔中唯一一檔被動投資，上架首月獲2,050萬淨申購，第二、三名分別為統一台灣動力基金153萬元、國泰台灣高股息基金148萬元。

法人指出，0050連結基金TISA擁有了低經理費、績效亮眼兩大優勢，搭配TISA級別推出的低門檻、低費用率方案，可謂是強強聯手。在費用率上0050ETF已為市場最低，0050ETF連結基金投資0050的部位，經理費不會重複收取，其他10%以下因應申贖的現金部位，除了比照0050經理費率外，TISA級別將再打五折。

相對於目前上架的TISA基金經理費率多落在0.5%、0.6%，0050連結基金TISA級別僅不到0.1%。

而績效表現上，隨著近年來資金越往權值股布局，帶動0050表現同步亮眼，2024年臺灣50指數含息報酬率約48.9%，大幅領先大盤含息報酬率31.7%超過17個百分點，創下0050自2003年掛牌以來領先大盤最大幅度。

以經理費優惠的連續扣款達24個月（含）以上的條件，統計17檔TISA級別基金截至7月底近兩年的績效，平均為32.97%，其中0050連結基金以66.22%奪下第一，領先第二名約16個百分點。

展望台股後市，統一投信台股團隊表示，美國經濟成長雖放緩，但勞動市場依然穩健、失業率低。

美國對等關稅8月1日大體塵埃落定，未來關稅鉅額收入與各國對美投資金額，預期對美國產業與經濟帶來正向上升成長效應，而經濟繁榮可望帶來更佳的金融市場表現與投資機會。

對等關稅底定，降息趨勢仍在，AI產業鏈族群進入營運旺季，預期在美股展望仍佳、資金效應續強下，台股仍有表現機會。