收益+抗震 短債雙優勢吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

今年以來市場多空交錯，而聯準會降息政策謹慎，在市場持續揣測降息時間點與降息力道的過程間，影響了對於債券的投資偏好與資金流向，短天期債因波動度低，也同樣能提供收益，反倒獲得青睞，資金淨流入金額明顯優於長天期債。

投信法人表示，在今年這樣高波動、政策方向難料環境，短天期債為實現穩定收益與波動控管兩大投資目標最佳選擇，投資人不妨適度配置短天期債ETF。

群益投信債券ETF研究團隊表示，今年來金融市場充斥各種挑戰，其中美國對等關稅可能令通膨再起的隱憂令聯準會對於降息決策上更為謹慎，也促使欲布局於債券市場的資金更加青睞風險相對較低，同時也能提供收益的短天期債券。

根據高盛統計，今年來全球短天期債券基金累積淨流入金額近1,724.1億美元，不僅是長天期債的六倍之多，且呈現周周資金淨流入，資金動能強勁。

TISA 人氣基金 贏家出列

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）首月申購出爐，據統計，17檔TISA級別基金合計吸引近3,000萬資金，其中，以0050...

台幣強勢 境外基金商品苦戰

全球風險資產價格震盪向上，但受到新台幣升值衝擊，今年來境外債券基金績效偏弱，股債平衡基金表現也受影響。

平衡基金規模成長 稱冠

關稅利空淡化，資金重返投資市場，同步帶動境內基金規模再締新猷，其中台股平衡型基金上個月規模增幅達7.5%，居各類主動操作...

投信投顧公會理事長尤昭文：T+1轉申購是境內基金重要進化

在全球觀望Fed利率政策、地緣政治風險升溫與產業輪動加快的背景下，資本佈局的「時間價值」與「決策效率」成為投資績效關鍵。富蘭克林華美投信宣布試辦「基金轉申購T+1日」服務，將基金轉換流程由5至7個營業

富蘭克林華美投信啟動「基金轉申購T+1」試辦！ 石崇民：讓投資判斷事半功倍

在全球市場波動加劇、資金調度時效愈發關鍵的環境下，富蘭克林華美投信宣布啟動「基金轉申購T+1日」試辦服務，將過去需等待5至7個營業日的基金轉換流程，大幅縮短至次一營業日完成，成為境內少數率先推動此服務

