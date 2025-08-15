收益+抗震 短債雙優勢吸金

今年以來市場多空交錯，而聯準會降息政策謹慎，在市場持續揣測降息時間點與降息力道的過程間，影響了對於債券的投資偏好與資金流向，短天期債因波動度低，也同樣能提供收益，反倒獲得青睞，資金淨流入金額明顯優於長天期債。

投信法人表示，在今年這樣高波動、政策方向難料環境，短天期債為實現穩定收益與波動控管兩大投資目標最佳選擇，投資人不妨適度配置短天期債ETF。

群益投信債券ETF研究團隊表示，今年來金融市場充斥各種挑戰，其中美國對等關稅可能令通膨再起的隱憂令聯準會對於降息決策上更為謹慎，也促使欲布局於債券市場的資金更加青睞風險相對較低，同時也能提供收益的短天期債券。

根據高盛統計，今年來全球短天期債券基金累積淨流入金額近1,724.1億美元，不僅是長天期債的六倍之多，且呈現周周資金淨流入，資金動能強勁。