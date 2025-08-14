投信投顧公會理事長尤昭文：T+1轉申購是境內基金重要進化

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
富蘭克林華美投信啟動「基金轉申購T+1」試辦服務，將基金轉換流程由5至7天縮短至次一營業日。投信投顧公會理事長尤昭文出席記者會，強調此舉能提升資金調度效率、加強市場時效掌握，並期許成為全產業共同機制。中央社
在全球觀望Fed利率政策、地緣政治風險升溫與產業輪動加快的背景下，資本佈局的「時間價值」與「決策效率」成為投資績效關鍵。富蘭克林華美投信宣布試辦「基金轉申購T+1日」服務，將基金轉換流程由5至7個營業日縮短至次一營業日，協助投資人更快掌握市場契機、降低因等待過久而錯失良機的風險。

T+1意指投資人在提出轉申購申請後，次一營業日即可依新基金淨值完成申購，大幅減少資金閒置時間。董事長黃書明表示，此舉能將「被動等待」轉化為「主動佈局」，提升資金運作速度；總經理王亞立補充，透過流程再造與技術整合，T+1消除了傳統交易的「效率摩擦」，不僅提升產業競爭力，更確保投資決策能即時落地。

工會理事長：不只推新產品 也要推新機制

投信投顧公會理事長尤昭文在致詞時表示，過去境內基金轉換機制相對境外基金更為繁瑣，對主動型基金的效率與競爭力造成壓力。此次由富蘭克林華美投信率先試辦T+1，正是工會內部專案小組在副理事長黃書明推動下的重要成果。

「我們不只要推新產品，也要推新機制。」尤昭文強調，金融科技發展迅速，未來如Tokenize RWA等新趨勢都將衝擊產業，提前布局才能跟上節奏。

他期許T+1不應只是單一案例，而應擴展為全體產業的共同制度，帶動境內基金在效率與服務上的全面提升，並呼籲協力通路與合作夥伴全力支持，確保試辦順利落地，為投資人帶來更快速便利的投資體驗。

尤昭文 理事長

