富蘭克林華美投信啟動「基金轉申購T+1」試辦！ 石崇民：讓投資判斷事半功倍

在全球市場波動加劇、資金調度時效愈發關鍵的環境下，富蘭克林華美投信宣布啟動「基金轉申購T+1日」試辦服務，將過去需等待5至7個營業日的基金轉換流程，大幅縮短至次一營業日完成，成為境內少數率先推動此服務的投信業者。

從T+5到T+1 縮短四天的關鍵差異

顧問部主管石崇民在記者會上指出，傳統轉申購流程必須先賣出原基金、等待資金回到帳戶，再申購新基金，因此通常要等到T+5才能完成。這意味著從判斷市場時機到真正進場，往往隔了近一週，「五天後市場會發生什麼事沒人能保證，即使判斷正確，也可能錯失最佳切入點。」

T+1則將贖回與申購同步處理，今天提出申請，隔日即可依T+1日淨值買入新基金。石崇民強調，這讓投資人從「賭五天後」變成「賭明天」，掌握度大幅提升。

波動時代 時效性成投資核心

石崇民引用數據指出，2010至2019年間，兩週內漲跌逾10%的次數僅12次；但2020年至今短短5年間，已出現41次，波動頻率與幅度均顯著上升。兩週平均漲跌幅也由2.5%提高至3.5%。

以今年4月的川普關稅事件為例，台股自高點至4月7日累計下跌20%，許多投資人在當日或隔日選擇進場。若採T+5流程，至7月底累積報酬約24%；但若以T+1操作，報酬率可達36%，多出12個百分點。即便在4月底二度落底後進場，T+1的兩個月報酬率仍比T+5高出5個百分點。

富蘭克林華美投信以4月關稅戰衝擊為例，對比T+1與T+5轉申購差異，顯示T+1在4/8進場至今累積漲幅36%，高於T+5的24%；在4/28二度落底後進場，T+1漲幅20%也優於T+5的15%。記者張家麒／攝影

三大市場結構變化推升需求

石崇民分析，市場波動放大的原因主要有三：

1.被動式基金規模擴大：買賣同步行動，放大市場漲跌。 2.散戶參與度提升：ETF普及帶動一般投資人比重增加。 3.政治因素干擾：政策與領袖言論對市場影響加劇。

在此背景下，交易機制的時效優化對投資人權益尤為重要。

試辦基金與通路

首波納入試辦的7檔基金橫跨收益、股息、醫療、科技與基礎建設等領域，包括：

富蘭克林華美特別收益基金

富蘭克林華美多重資產收益基金

富蘭克林華美策略高股息基金

富蘭克林華美全球醫療保健基金

富蘭克林華美AI新科技基金

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金

富蘭克林華美優選非投資等級債券基金

投資人可透過包括中國信託、台新、玉山、兆豐、合作金庫、基富通、第一、華南、華泰、彰化、台灣、聯邦銀行及鉅亨、富蘭克林投顧等指定通路申請。

試辦期間自即日起至2026年2月9日，富蘭克林華美投信將持續蒐集市場與投資人回饋，並以嚴謹風控確保執行順暢。