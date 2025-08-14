全球股市多頭啟動 布局相關基金時機到

隨著市場情緒回暖，全球股市多頭行情正式啟動，投資價值逐漸浮現。今年以來，美國七大科技巨頭漲勢凌厲，工業、金融、公用事業等族群亦受到資金青睞，顯示市場資金配置趨於多元。鑒於全球仍存在不確定性，布局全球股票型基金不僅有助分散單一市場風險，更能掌握低基期市場的成長潛力。

瀚亞投信表示，今年資金不再集中於美國市場，開始流向其他經濟體。儘管全球政經情勢仍可能影響股市走勢，但市場普遍認為最壞情況已過，加上美國經濟穩健發展，聯準會再次啟動降息的可能性升高，有助於提振市場信心。

成長股票雖在長期表現相對亮眼，但波動度也較高。瀚亞投信表示，相較於不發股利或中斷股利配發的企業，股利穩定成長或持續配發股利的企業，長期下風險與報酬的表現都來得更好；若投資組合能納入高股息選股條件，能夠提升投資組合表現的穩定度。

瀚亞投信將於9月1日正式募集瀚亞環球智慧數據股息基金，採用成長股+高股息策略，策略先篩選出超額報酬潛力股，再搭配高股息標的達成2倍MSCI全球國家世界指數股利率目標；不僅能協助投資人獲得相對穩定現金流，更有機會創造資本利得。

展望全球股市，瀚亞環球智慧數據股息基金擬任經理人賴盈良表示，AI產業仍為市場投資主軸，尤其資料中心建設與終端應用持續成長，預期將推升相關企業獲利表現；同時，AI發展所帶動的電力需求上升，也使能源與公用事業具備潛在上漲空間。

該基金投資組合將聚焦美國、亞太及歐洲市場，產業配置以資訊科技、金融、工業及非必需消費品為主，透過多元的地區與產業分布，協助投資人有效分散風險，掌握全球股市的長期成長契機。