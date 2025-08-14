聯準會降息倒數？新興市場債券成焦點

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國8月初公布就業市場數據後，利率期貨市場顯示，投資人對聯準會（Fed）的降息預期大幅攀升。法人指出，Fed可望由鷹轉鴿，突顯新興市場債收益吸引力。

國泰投顧指出，新興市場債殖利率約7.45%，較美國10年期公債高出逾3個百分點。目前全球進入降息周期，許多新興市場國家持續降息，包含拉丁美洲的墨西哥及哥倫比亞、非洲的南非及迦納、亞洲的印度和菲律賓等。隨著市場加大對Fed的降息期待，預計將進一步推動新興市場美元主權債的表現。

另外，國泰投顧指出，成熟市場殖利率曲線趨陡，意味債務攀升擔憂，但新興市場的財政紀律佳，基本面更穩健。美國、英國、日本等成熟國家的政府借款成本已達數十年來最高水準，反映市場擔憂成熟國家的公部門債務攀升，導致殖利率曲線趨陡，長天期公債殖利率更是快速攀升。

美元走弱，也是投資新興市場債的好時機。鉅亨買基金統計，1994年以來，當美元一年貶值幅度在0-2%之間時，新興市場債券平均上漲5.5%；若美元貶值4%至6%，則新興市場債券平均上漲8.4%；在美元貶值超過8%時，新興市場債券的平均漲幅更高達16.4%。

