柏瑞投信：AI 需求強勁支撐 帶動台股中長期投資新契機

受惠於 AI 題材延伸與電子權值股領軍走強，台股今年來呈現高檔震盪向上走勢。柏瑞投信表示，無論是在先進製程、封裝測試、散熱模組，或高效伺服器零件上，台廠在AI產業鏈中的技術實力與供應能力都備受肯定。今年來台股所展現強勁的基本面支撐與資金動能，亦獲得市場高度認同，可透過定期定額的方式參與台股中長期的新成長契機。

柏瑞投信指出，美國近日公布對台灣輸美產品課徵20%的關稅，雖然表面上看似衝擊擴大，但實際影響性仍有待評估。首先，台灣對美出口集中在資訊設備、電子零組件與半導體等高附加價值產品，其中半導體多屬於關稅豁免範圍，主要關注焦點仍在於後續「232條款」的戰略調查進程。

其次，台灣廠商具有高度彈性，部分產品早已透過第三地(如墨西哥、越南)完成組裝再出口，有效分散稅務風險。此外，台灣在供應鏈中掌握技術與品質優勢，短期內難以被取代，美系企業亦多半不願貿然斷鏈。因此，整體來看，雖然貿易談判仍有不確定性，但對台股實質衝擊有限，更多是屬於情緒面反應與市場短期調節。

柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，觀察美國多家科技巨頭仍在上調2025年的AI資本支出預算，料將帶動全球供應鏈同步擴產，而台灣近幾季的資訊科技通訊設備進口金額亦持續大幅攀升，在在顯示台廠在AI基礎建設中的關鍵角色地位。

此外，從雲端大廠到主權基金亦持續宣布擴大對AI投資，相關產業的長期需求前景暢旺。另方面，終端AI以及AI 機器人的相關發展，也將成為未來幾年產業成長的動能因子。而台灣在上游半導體及下游的零組件和組裝方面，皆具備技術及產能優勢，可望享有數年的成長紅利。

柏瑞巨人基金主要依據台灣總體經濟與企業獲利成長表現，分析各產業與景氣的趨勢，採取由下而上的選股方式，同時考量相關區域股票市場走勢以及政治風險來建構投資組合，亦充分展現主動選股與趨勢掌握特性，基金績效請見表一。

柏瑞投信表示，雖然市場對台股當前本益比偏高有所疑慮，但其背後所反映的結構性成長機會反而更值得留意。若僅因短線估值猶豫而錯過這波產業升級與全球趨勢共振的行情，將錯失參與台股未來中長期上行趨勢的寶貴契機。

若擔心當前股市位處相對高檔、波動加劇，不妨採取定期定額的方式參與市場。透過分批布局，不僅能降低單次進場的風險，也有助於平均成本、平滑波動，得以在不追高的情況下搭上台股成長趨勢。對於想掌握AI等結構性題材、卻又擔心短線震盪的投資人而言，是兼顧風險與機會的較佳策略。