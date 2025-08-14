通膨降溫且降息腳步更近 新興市場債迎「雙利多」

美國最新公布7月消費者物價指數(CPI)低於預期，加大美國聯準會9月按下降息鈕的可能性，投資人紛紛鎖定債券市場尋找機會。至於哪一類債券最具潛力？根據「鉅亨買基金」觀察，新興市場債近年在類似環境下表現亮眼，有望成為此輪降息循環中的最大贏家。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，聯準會過去幾次降息循環中，通常都伴隨著經濟陷入衰退的情況，但這次降息極可能複製1995年的「預防式降息」模式—經濟放緩但未陷入衰退，資金更傾向湧入高收益資產。

根據「鉅亨買基金」統計，若在「第二輪首次降息」當下進場，歷史回測顯示，風險性資產往往迎來強勁行情。從1998年第二輪降息來看，新興市場債在六個月、一年、二年的累積漲幅分別達11.4%、19.2%、42%，美股也同步走強，遙遙領先防禦型的美國公債。張榮仁指出，在預防式寬鬆的背景下，資金更傾向湧向收益與成長兼備的標的，新興市場債尤為受惠。

張榮仁提到，當聯準會開始降息時，在利差縮小情況下，將導致資金流出美國，引發美元貶值，這也有機會助攻新興市場債的漲勢。根據「鉅亨買基金」統計，自1994年以來，當美元一年貶值幅度在0%至2%之間時，新興市場債的平均漲幅為5.5%；貶值幅度4%至6%時，新興市場債平均上漲8.4%；若貶值超過8%，新興市場債平均漲幅則飆至16.4%。因此，當美元開始走弱時，正是投資新興市場債的理想時機。

至於新興國家債券怎麼選？張榮仁認為，在全球衰退風險低、違約率受控的背景下，前緣市場債更展現高報酬潛力。例如目前指數權重最高的肯亞與埃及，殖利率分別達9.2%與8.9%，均遠高於新興債券指數前三名水準。聯準會降息後，新興市場國家美元融資成本可望下降，進一步增強前緣市場債的吸引力。

鉅亨買基金強調，降息循環下的新興市場債，不僅受惠於高殖利率與美元走弱，還能在經濟維持增長的環境中提供額外的成長紅利。投資人此時應把握時機布局，不僅有望享有資本利得，更有機會鎖住穩定收益。同時建議善用鉅亨買基申購零手續費優惠，更能提升整體投資效益。