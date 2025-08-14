聯準會降息有望 非投資級債再度成資金焦點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

下半年聯準會降息預期升高，債券市場再度成為焦點，保德信指出，7月底最新FOMC結果按兵不動，聯準會主席鮑爾表明需要等待更多數據才做決定，降低市場對今年降息幅度的預期，然8月1日公布最新的就業報告顯示勞動市場出現疲態，重新燃起市場對降息的預期，今年內降息幅度有望超過2碼，明年則持續降息約3碼。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，聯準會後續降息時點仍受關稅影響而出現雜音，但可以確定的是降息趨勢不會改變，且聯準會官員近期態度轉趨鴿派，9月降息幾乎已成市場共識，寬鬆的貨幣政策有助壓抑利率上行壓力，並提振市場信心。根據過去歷史資料顯示，只要降息循環持續，往往有利帶動公債殖利率持續下行，中期美債殖利率亦有下行空間，創造債券資本利得的機會。

張世民進一步表示，雖然目前金融市場處於牛市，股票漲勢相對凌厲，但高報酬往往伴隨高風險，相較之下，美國非投資等級債的息收累積特性，不僅持續推升報酬率，更能有效抵禦市場波動，整體長期的報酬與波動性價比相對突出。

再者，張世民說明，自2008年金融海嘯以來，美國非投資級債信評結構不斷改善，整體市場信評條件處於歷史相對高位，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場約9成，CCC債券比重也低於長期平均，顯見目前企業信用狀況處於良好的狀態，足以因應市場風險。

張世民建議，由於風險因子仍存，近期市場波動較大，即使是非投資級債的債券選擇，也應以分散產業與發行人曝險為主要策略，產業維持分散以避免單一事件產生較大風險，相對看好房屋建築業以及不受關稅影響之次產業。

