短天期投等債 擁優勢

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

最新公布的美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，市場因此對聯準會9月降息的期望升溫，根據FedWatch統計，目前市場押注9月降息機率突破九成，且對於10月與12月的降息預期也同步上升。

投信法人建議，可將短天期投等債納入組合，主因短天期投等債存續期間較短，對利率波動敏感度相對較低，也能提供收益。

群益投信債券ETF研究團隊表示，短天期債的波動較小，但在降息時同樣也能受惠，回顧2019年降息循環，於2019年7月31日至2019年10月30日的緩降息期間，ESG短天期投等債指數上漲1.6%，表現較全球公債與全球複合債更佳。而在後續2020年3月至2022年3月16日的快速降息至下一次升息之期間表現，相較全球公債與全球複合債表現承壓，ESG短天期投等債仍守住正報酬，上漲2.8%，可見在不同降息步調下，短天期債都能發揮其穩健特性。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，在總體經濟仍保有韌性的情況下，債券的基本面與信用面無太多警訊，然在利率波動與政策不確定性干擾下，特別是即使聯準會啟動降息，也不一定是一次到位，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，因此即使是向來被視為穩健抗震的債券資產，也需要從中再做挑選，才有助為投資組合帶來抗震增益的投資效果。

短天期投等債因同時具有資產品質無虞、收益來源掌握以及波動度較小的特質，可望持續吸引資金目光。

凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊表示，7月FOMC會議維持利率4.25%~4.5%不變，符合市場預期。觀察本次會議聲明偏中性，認為經濟溫和增長，關稅政策對通膨的影響仍有待觀察，美國聯準會將維持「看數據決策」立場，主席鮑爾發言也暗示沒有降息的急迫性。

