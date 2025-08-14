短天期投等債 擁優勢
最新公布的美國7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，市場因此對聯準會9月降息的期望升溫，根據FedWatch統計，目前市場押注9月降息機率突破九成，且對於10月與12月的降息預期也同步上升。
投信法人建議，可將短天期投等債納入組合，主因短天期投等債存續期間較短，對利率波動敏感度相對較低，也能提供收益。
群益投信債券ETF研究團隊表示，短天期債的波動較小，但在降息時同樣也能受惠，回顧2019年降息循環，於2019年7月31日至2019年10月30日的緩降息期間，ESG短天期投等債指數上漲1.6%，表現較全球公債與全球複合債更佳。而在後續2020年3月至2022年3月16日的快速降息至下一次升息之期間表現，相較全球公債與全球複合債表現承壓，ESG短天期投等債仍守住正報酬，上漲2.8%，可見在不同降息步調下，短天期債都能發揮其穩健特性。
群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，在總體經濟仍保有韌性的情況下，債券的基本面與信用面無太多警訊，然在利率波動與政策不確定性干擾下，特別是即使聯準會啟動降息，也不一定是一次到位，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響，因此即使是向來被視為穩健抗震的債券資產，也需要從中再做挑選，才有助為投資組合帶來抗震增益的投資效果。
短天期投等債因同時具有資產品質無虞、收益來源掌握以及波動度較小的特質，可望持續吸引資金目光。
凱基A級公司債（00950B）ETF研究團隊表示，7月FOMC會議維持利率4.25%~4.5%不變，符合市場預期。觀察本次會議聲明偏中性，認為經濟溫和增長，關稅政策對通膨的影響仍有待觀察，美國聯準會將維持「看數據決策」立場，主席鮑爾發言也暗示沒有降息的急迫性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言