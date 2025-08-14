聯準會下半年降息預期升高，債券市場再度成為焦點。法人指出，8月1日公布最新的就業報告顯示勞動市場出現疲態，重新燃起市場對降息的預期，今年內降息幅度有望超過2碼，明年則持續降息約3碼，建議可伺機配置非投資等級債券型基金做為投資組合。

美國就業走弱帶動降息預期升溫，債市近全面上漲。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年7月31日至8月6日止近一周，三大債市延續淨流入態勢、且動能明顯增溫；其中投資級企業債以淨流入115.8億美元居冠，美國非投資級債券基金淨流入增溫至24.5億美元，新興市場債基金淨流入17.2億美元。

圖／經濟日報提供

根據CMoney統計至11日，觀察近一個月非投資等級債券型基金表現，其中包括：鋒裕匯理新興市場非投資等級債券、復華新興市場非投資等級債券、聯邦永騰亞洲非投資等級債券、鋒裕匯理全球非投資等級債券、柏瑞新興邊境非投資等級債券基金等，績效達3.2%以上，表現穩健。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，聯準會後續降息時點仍受關稅影響而出現雜音，但可以確定的是降息趨勢不會改變，且聯準會官員近期態度轉趨鴿派，9月降息幾乎已成市場共識，寬鬆的貨幣政策有助壓抑利率上行壓力，並提振市場信心。

根據過去歷史資料顯示，只要降息循環持續，往往有利帶動公債殖利率持續下行，中期美債殖利率亦有下行空間，創造債券資本利得的機會。

張世民進一步表示，雖然目前金融市場處於牛市，股票漲勢相對凌厲，但高報酬往往伴隨高風險，相較之下，美國非投資等級債的息收累積特性，不僅持續推升報酬率，更能有效抵禦市場波動，整體長期的報酬與波動性價比相對突出。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，隨著美國對等關稅逐漸明朗，現階段市場焦點自就業數據轉向穩健的企業獲利。

另一方面，最新公布的就業數據也助長市場對聯準會在下次會議降息的預期，推動行情回升。受惠於企業獲利穩定且降息預期增溫，風險債表現回升；股債波動維持低檔，新興貨幣反彈，債券資金流入回溫。