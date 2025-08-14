新興債吸睛 拉美領漲

今年以來截至7月底，新興市場美元主權債漲幅6.98%表現優於其他主要債市，包含美國投資等級債漲4.35%、美國非投資等級債漲4.97%、歐洲非投資等級債漲3.96%。法人認為，目前新興債吸引力持續展現。

國際貨幣基金組織（IMF）2025年7月底重新上調新興市場國家2025年GDP增長預期，從4月的3.7%提升至4.1%。根據國泰投顧研究，儘管關稅議題持續，然而新興債指數的最大組成地區拉丁美洲占比約34%，國家經濟增長預期持續保持韌性，原因包含內需回溫、區域內貿易協議持續擴大貿易夥伴等，值得關注的是，今年以來主要新興市場各區域主權債券表現方面，拉丁美洲漲8.10%表現領先亞洲的5.79%、歐洲5.32%，展現拉丁美洲經濟體的韌性。

國泰投顧指出，美國、英國、日本等成熟國家的政府借款成本已達數十年來最高水準，反映市場對於成熟國家的公部門債務攀升擔憂，導致殖利率曲線趨陡，舉例而言，美國30年期公債殖利率升至金融海嘯後高點達4.885%，相比之下，新興市場殖利率曲線較無反映此現象，顯示新興市場國家在財政紀律下，基本面穩健。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，由於降息趨勢明確、基本面向好，新興主權債信心強勁，資金持續回流，是2021年以來最強淨流入態勢。不僅降息趨勢有利新興債，新興國家財政體質持續改善，部分國家債信調升，經濟展望預期優於成熟國家等，都是新興債利多因素。此外，美元走弱也有利新興債表現。據統計，2005年以來至2024年底美元指數共出現七次明顯自高點回落走勢，若投資人在美元高點時布局新興美元主權債，往後三個月、六個月、一年，新興債利差收窄機會高，以持有一年來看，除了2015年與2022年新興美元主權債指數漲幅未達一成，其餘五次指數漲幅在10~33%，表現相當出色。