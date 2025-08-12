快訊

主動式台股基金 績效靚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股近一季驚驚漲，近一月扭轉今年來跌勢由黑翻紅，近一周更突破24,000點大關再創波段新高，台股基金及ETF同步雨露均霑，其中又以主動操作的台股基金近期表現更勝一籌，引領市場多頭。

理柏資訊統計至11日，138檔台股基金近一周、一月、三月平均漲幅達7.4%、11.2%、29.7%，62檔被動式台股ETF則有2.5%、4.4%、13.1%，五檔主動式台股ETF近一周、一月則為5.6%、8.9%。

其中主動式操作的台股基金在上述三個天期表現最為亮眼，包括合庫、復華、國泰、兆豐、統一、聯邦、安聯等旗下近一周、一月績效居前基金漲幅多有一至二成，近三月甚至有三至四成，且皆優於台股加權報酬指數同期間表現。

台股近期受惠半導體關稅豁免利多消息激勵，離歷史高點僅一步之遙，除了大型股有所表現，櫃買市場中的光電、其他電子及電子零組件等類股近一周整體漲幅比權值股及大盤更為強勢。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，關稅政策公布降低市場不確定性，加上AI應用持續蓬勃發展，帶動台廠半導體營收增速升溫，並驅使資金轉進中小型業績題材電子股，使大盤呈現良性類股輪動，增添主動式操作台股基金超額投資報酬機會。展望後市，呂宏宇認為，與台股連動性高的美股企業財報優於預期，在降息預期提升及企業獲利延續成長環境下，有助支撐台股後市表現。

