美國7月服務業PMI低於預期，加大市場押注美國聯準會今年可能降息的次數。法人認為，從當前經濟情勢來看，市場預期聯準會今年可望降息兩次，有利於債市表現，建議投資人應增持債券部位投資。

近期美國與其他國家的對等關稅大多較原先預期數字低，目前關稅議題多往正向發展。市場持續觀察關稅對經濟的影響，雖然美國第2季經濟成長率優於預期，不過聯準會指出這主要是受到關稅貿易因素扭曲影響，上半年平均成長率僅1.2%，反映經濟放緩趨勢。

合庫全球複合收益債券基金經理人楊嘉煒表示，目前主要債券種類殖利率皆高於長期平均值，平均價格折價低於100且大多低於長期平均，在可望降息的情勢下，債市露多頭轉機，未來債券價格有上漲空間，潛在資本利得可期，現在正是低檔布局債市好時機。

受關稅影響，金融市場不確定因素充斥，建議配置投等債基金為主，搭配高信評證券化資產為輔。彭博投資級債券指數自1972年底成立以來迄2024年底，平均年報酬率達7.2%，在川普第一任期亦累積上漲31%，顯示投資等級債不論金融市場波動均經得起抗震。另再統計，自1995年至2022年聯準會四次降息循環期間，投等債指數皆呈正報酬情形，降息週期平均總報酬率約21%。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，近期看好基本面佳之大型銀行債券，觀察銀行發行AT1債券今年來表現，全球AT1指數漲6.1%，去年也有10.6%報酬。