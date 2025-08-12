統一大滿貫 退休規劃優選

快訊

經濟日報／ 張瀞文

金管會啟動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」，鼓勵國人以定期定額方式打造個人第三支柱退休金。首波TISA基金中，統一大滿貫基金為規模百億元的長青基金，經理費只有0.6%的超值優惠，成為CP值亮眼的首選。即日起，透過基富通平台申購再享終身零手續費，輕鬆開啟專屬自己的退休理財計畫。

理財專家指出，TISA帳戶可以建立退休金的「第三支柱」，無論小資族或理財新手，都能透過定期定額方式，輕鬆打造退休資金池，但是定期定額只是路徑，選對好的投資標的，則是通往財富康莊大道的加速器。

統一投信指出，統一大滿貫基金選股策略以股東權益報酬率（ROE）為核心，專注發掘台股上市櫃企業中體質健全、營運穩健的績優成長股，是長線表現穩健的優質基金。

至今年6月底，統一大滿貫基金規模達122.5億元，為統一投信旗下百億級長青基金，獲獎無數，累積榮獲國內外21座大獎，實力備受肯定。此次，「統一大滿貫基金－TISA類型」經理費從原本的1.6%，以低於四折的優惠程度折讓至0.6%，且每月最低申購金額僅1,000元，提供投資人更具成本效益的選擇。

統一台股團隊表示，市場近期擔憂關稅議題，由於台灣輸美主力產品多屬豁免清單，影響有限。至於半導體關稅，美國總統川普預告將徵收100%，雖然排除在美設廠企業，但細節尚未公布，也增添短線選股難度。

不過，人工智慧（AI）需求強勁、長期成長趨勢明確，且台灣在AI供應鏈的關鍵地位不變，因此在市場渾沌之際，可透過專家選股的主動式基金，定期定額布局長多行情。

