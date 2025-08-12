快訊

美A級公司債 買點浮現

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

聯準會主席鮑爾日前指出，美國經濟整體仍具韌性，而點陣圖及聯邦基金期貨隱含機率皆暗示今年將降息兩碼，時間較可能落在9月及12月。投信表示，回顧歷史，Fed首次降息前三個月布局高評級債券，往往能在未來一年實現不錯正報酬，反映利率下行階段高評級債券有機會息利兼得。

據統計，2020年3月3日Fed首次降息前三個月布局彭博美國20年期以上A級公司債指數，一年後報酬率14.1%；2019年7月31日 Fed首次降息前三個月布局彭博美國20年期以上A級公司債指數，一年後報酬率更高達23.3%。

建議投資人可採定期定額分批布局長天期A級公司債投資，可獲得較高的利息收入與聯準會緩步降息的資本利得空間。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）研究團隊指出，全球股市自4月以來大幅上漲，整體評價偏高，短期恐面臨技術性修正壓力，隨著6月底法人季底調整臨近，市場可能出現股債再平衡，債券ETF有望受惠資金轉向，吸引中長線資金提前布局。

美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

法人表示，2025年6月密西根大學消費者信心指數出現年內最大單月升幅，民眾對經濟前景的悲觀情緒顯著修正。

通膨預期與核心CPI年增率也明顯回落，顯示市場對關稅引發物價上行的疑慮略見緩解。整體而言，美國經濟基本面無虞，短期通膨風險趨於溫和，有利投資級債券表現。

