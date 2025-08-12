平衡型基金攻守兼備 近三個月表現亮眼 科技類股受青睞

美國總統川普拋出最新關稅後，市場擔憂國際貿易緊張情勢升溫，加上台股在高檔區間震盪，投資人對資金配置策略更趨謹慎。法人表示，在波動環境下，平衡型基金近三個月表現仍有亮眼成績，前十強平均報酬率優於大盤，有助分散風險並穩健創造收益。

根據CMoney統計至8日，近三個月平衡型基金表現亮眼，前十強基金績效突破24.9%以上，更明顯勝過同期台股大盤績效16.9%的表現，包括：復華傳家、復華神盾、復華傳家二、復華人生目標、永豐趨勢平衡、野村鴻利、野村平衡、滙豐安富、復華中國新經濟平衡、復華全球平衡。

綜合市場法人表示，隨關稅不確定性淡化，讓單一市場或區域布局的平衡型基金操作轉趨積極。以今年來或近期績效較為突出的台股或中國平衡型基金，其持股比例多有逾七成，其中主要鎖定科技類股布局。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，美國總統川普上周宣布對含有半導體的進口產品課徵100%關稅，惟於美設廠或已承諾設廠者可豁免，為台股注入強心針，加以AI長線成長趨勢，將提供台股基本面動能，目前仍採偏多操作，並透過類股分散配置，以因應市場變動帶來的波動性。

復華中國新經濟平衡基金經理人胡家菱指出，儘管中國整體經濟尚未看到明顯復甦，不過隨市場流動性及投資情緒回溫，帶動近一季陸港股行情大漲，後續仍看好受惠AI新興趨勢產業的電子供應鏈成長題材。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，亞馬遜、微軟、google、Meta四大雲端服務商（CSP）大廠積極投入自研晶片，在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下，ASIC概念蘊藏大量機會，台灣相關公司可望受惠，本基金目前在AI伺服器及ASIC供應鏈上有相當之布局，將持續受惠AI發展，全年都會有亮眼的表現。