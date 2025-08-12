快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

平衡型基金攻守兼備 近三個月表現亮眼 科技類股受青睞

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
美國總統川普拋出最新關稅後，市場擔憂國際貿易緊張情勢升溫，加上台股在高檔區間震盪，投資人對資金配置策略更趨謹慎。圖／AI生成
美國總統川普拋出最新關稅後，市場擔憂國際貿易緊張情勢升溫，加上台股在高檔區間震盪，投資人對資金配置策略更趨謹慎。圖／AI生成

美國總統川普拋出最新關稅後，市場擔憂國際貿易緊張情勢升溫，加上台股在高檔區間震盪，投資人對資金配置策略更趨謹慎。法人表示，在波動環境下，平衡型基金近三個月表現仍有亮眼成績，前十強平均報酬率優於大盤，有助分散風險並穩健創造收益。

根據CMoney統計至8日，近三個月平衡型基金表現亮眼，前十強基金績效突破24.9%以上，更明顯勝過同期台股大盤績效16.9%的表現，包括：復華傳家、復華神盾、復華傳家二、復華人生目標、永豐趨勢平衡、野村鴻利、野村平衡、滙豐安富、復華中國新經濟平衡、復華全球平衡。

綜合市場法人表示，隨關稅不確定性淡化，讓單一市場或區域布局的平衡型基金操作轉趨積極。以今年來或近期績效較為突出的台股或中國平衡型基金，其持股比例多有逾七成，其中主要鎖定科技類股布局。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，美國總統川普上周宣布對含有半導體的進口產品課徵100%關稅，惟於美設廠或已承諾設廠者可豁免，為台股注入強心針，加以AI長線成長趨勢，將提供台股基本面動能，目前仍採偏多操作，並透過類股分散配置，以因應市場變動帶來的波動性。

復華中國新經濟平衡基金經理人胡家菱指出，儘管中國整體經濟尚未看到明顯復甦，不過隨市場流動性及投資情緒回溫，帶動近一季陸港股行情大漲，後續仍看好受惠AI新興趨勢產業的電子供應鏈成長題材。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，亞馬遜、微軟、google、Meta四大雲端服務商（CSP）大廠積極投入自研晶片，在功耗要求以及針對不同場景開發客製化晶片下，ASIC概念蘊藏大量機會，台灣相關公司可望受惠，本基金目前在AI伺服器及ASIC供應鏈上有相當之布局，將持續受惠AI發展，全年都會有亮眼的表現。

延伸閱讀

緯穎受惠ASIC AI伺服器成長 高盛、大和、大摩都上調目標價

新纖董事長建議政府善用利率工具 降低匯率關稅衝擊

韓媒：傳川普擬對內含晶片產品徵25%關稅 三星智慧機最快本周遭殃？

台股收盤上漲22點收24,158點 台積電穩住陣腳收1180元

相關新聞

經理人看好新興市場股市 宣布策略性加碼配置

美銀美林8月經理人調查顯示，經理人樂觀情緒攀升至六個月新高。法人指出，全球經濟短線放緩但不致脫離增長軌道，全球風險資產短...

主動式台股基金 績效靚

台股近一季驚驚漲，近一月扭轉今年來跌勢由黑翻紅，近一周更突破24,000點大關再創波段新高，台股基金及ETF同步雨露均霑...

平衡型基金攻守兼備 近三個月表現亮眼 科技類股受青睞

美國總統川普拋出最新關稅後，市場擔憂國際貿易緊張情勢升溫，加上台股在高檔區間震盪，投資人對資金配置策略更趨謹慎。法人表示...

統一大滿貫 退休規劃優選

金管會啟動「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」，鼓勵國人以定期定額方式打造個人第三支柱退休金。首波TISA基金中，統一大...

美A級公司債 買點浮現

聯準會主席鮑爾日前指出，美國經濟整體仍具韌性，而點陣圖及聯邦基金期貨隱含機率皆暗示今年將降息兩碼，時間較可能落在9月及1...

法人：增持債券部位

美國7月服務業PMI低於預期，加大市場押注美國聯準會今年可能降息的次數。法人認為，從當前經濟情勢來看，市場預期聯準會今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。